KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

07.05.2026 - 14:49 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Finans#Bankacılık

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) geçen hafta 58 milyon lira azalarak 1 milyar 395 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 30 Nisan itibarıyla 264 milyar 329 milyon lira artarak 25 trilyon 290 milyar 176 milyon liradan 25 trilyon 554 milyar 504 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 124 milyar 959 milyon lira artarak 29 trilyon 43 milyar 306 milyon liradan 29 trilyon 168 milyar 265 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 220 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı bu dönemde 32 milyar 155 milyon lira artarak 3 trilyon 219 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 767 milyar 635 milyon lirası konut, 45 milyar 240 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 407 milyar 42 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 39 milyar 710 milyon lira artarak 3 trilyon 969 milyar 809 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 3 trilyon 115 milyar 577 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 158 milyar 188 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 957 milyar 389 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 478 milyon lira artışla 703 milyar 601 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 526 milyar 192 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 251 milyon lira azalarak 5 trilyon 547 milyar 967 milyon liraya geriledi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 58 milyon lira azalarak 1 milyar 395 milyon liraya düştü.

 

 

 

 

 

Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Cesedinin bir bölümü bulundu
Togg'a 3 yeni model! Çinliler ile imzalar atıldı
Bernardo Silva ve Sebastian Szymanski Galatasaray'ın radarında! Yıllık maaş teklifi ortaya çıktı
126 gün sonra kar altından çıkarıldı! Ekipleri yıkan manzara: Belinde ekmek poşeti, elinde bisküvi
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın görüntüleri ortaya çıktı: O evde kimi yakalarsam öldüreceğim
Faciadan dönüldü! Kağıthane'de metrobüs yangını paniğe neden oldu
Aydın’da 17 mahallede karantina tedbirleri alındı! Hayvan giriş çıkışı yasak
Bakan Gürlek duyurdu: Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdi