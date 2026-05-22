KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

22.05.2026 - 14:56 | Son Güncellenme:

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 3 milyon lira azalarak 389,1 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Mayıs itibarıyla 45 milyar 673 milyon lira artarak 25 trilyon 630 milyar 646 milyon liradan 25 trilyon 676 milyar 319 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 523 milyar 426 milyon lira artarak 29 trilyon 88 milyar 93 milyon liradan 29 trilyon 611 milyar 519 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 212 milyar liraya geriledi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 19 milyar 511 milyon lira azalarak 3 trilyon 212 milyar 41 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 778 milyar 492 milyon lirası konut, 44 milyar 345 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 389 milyar 204 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 630 milyon lira artarak 4 trilyon 27 milyar 254 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 artışla 3 trilyon 76 milyar 991 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 177 milyar 813 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 899 milyar 179 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 222 milyon lira artışla 718 milyar 880 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 542 milyar 363 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 11 milyar 874 milyon lira artarak 5 trilyon 560 milyar 272 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 3 milyon lira azalarak 389,1 milyon liraya düştü.

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Mahkeme kararı ile göreve başladı, iktidar için kendisine güveni tam
Son dakika... Meteoroloji gün gün açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Epstein'in karanlık ağı genişliyor! Asistanından tüyler ürperten itiraf: 3 yeni isim verildi
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü! Sosyal medyada gündem olan an
Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi