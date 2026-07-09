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KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

09.07.2026 - 14:35 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Finans#Bankacılık

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 8 milyon lira azalarak 236,2 milyon liraya geriledi.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Temmuz itibarıyla 209 milyar 210 milyon lira artarak 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liradan 26 trilyon 746 milyar 502,5 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 396 milyar 923 milyon lira azalarak 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liradan 29 trilyon 871 milyar 646 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri 3 trilyon 389,5 milyar liraya çıktı

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Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 18 milyar 146 milyon lira artarak 3 trilyon 389 milyar 465 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 804 milyar 396 milyon lirası konut, 42 milyar 694 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 542 milyar 374 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 15 milyar 874 milyon lira azalarak 4 trilyon 123 milyar 160 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artışla 3 trilyon 287 milyar 292 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 210 milyar 677 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 76 milyar 615 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar sınırlı arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 18 milyar 714 milyon lira artışla 776 milyar 287 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 586 milyar 215 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

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Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 633 milyon lira artarak 5 trilyon 755 milyar 35 milyon liraya yükseldi. KKM bakiyesi ise geçen hafta 8 milyon lira azalarak 236,2 milyon liraya düştü.

 

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