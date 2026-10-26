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Kömür ocakları için geliştirildi! TTK yer altına indirdi

26.10.2026 - 14:35 | Son Güncellenme:

#TTK#Zonguldak#Türkiye Taşkömürü Kurumu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) işbirliğinde yer altı kömür ocaklarında kullanılmak üzere geliştirilen elektrohidrolik yükleyici yer altına indirildi.

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Kömür ocakları için geliştirildi TTK yer altına indirdi

TTK'den yapılan açıklamaya göre, TTK Maden Makineleri Fabrikası ile BEUN akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla yüzde 71,6 yerlilik oranına sahip "MAZ EHY 45 (600) Elektrohidrolik Yükleyici" geliştirildi.

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Yaklaşık 200 bin dolara geliştirilen makine, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından pilot uygulama ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Karadon Müessesesi'nde yer altına indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, yurt dışından ithal edilen benzer bir yükleyicinin yaklaşık 500 bin dolara mal olduğuna dikkati çekti.

Kiraz, makinenin geliştirilme sürecinde akademisyenlerin sahadaki çalışma koşullarını incelediğini anlatarak, akademisyenlerin önce teknik verileri alıp sahadaki uygulamaları gördüğünü, daha sonra da ihtiyaca göre ürünü sıfırdan tasarlayıp ortaya koyduklarını kaydetti.

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Üretimin kurumun imkanlarıyla sürdürüleceğini bildiren Kiraz, TTK Maden Makineleri Fabrikasının geçmişte dökümhaneden nihai ürüne kadar üretim yapabilen entegre bir tesis olarak faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

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Kiraz, özellikle 1970'li yıllarda ve Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki ambargo döneminde fabrikanın bini aşkın çalışanıyla üretim gerçekleştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

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"Ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle son dönemde yerli üretimin olduğu teçhizatın üretiminden Maden Makineleri Fabrikası olarak çekildik. Neyi hedefledik? Katma değeri yüksek, yurt dışına döviz vererek aldığımız makine ve teçhizatın, ekipmanların üretilmesi noktasında evrilmemiz oldu. Bu ürün de onun nihai yansımalarından. Yurt dışına döviz vererek aldığımız birçok teçhizatı biz bu fabrikada üretiyoruz."

Üniversiteyle ortak çalışmaların devam etmesini istediklerini belirten Kiraz, kurumun ihtiyaç duyduğu başka makinelerin geliştirilmesine yönelik taslak projelerin bulunduğunu, yerli üretimin yanı sıra ihracata yönelik çalışmalar yürütmeyi de hedeflediklerini kaydetti.

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BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da üniversite ile TTK'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen makinenin açılışını yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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