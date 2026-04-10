Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan' ayarı! Faizlerde değişim hızlandı
Konut alacaklar dikkat: Bankalardan 'nisan’ ayarı! Faizlerde değişim hızlandı

10.04.2026 - 07:15 | Son Güncellenme:

Bankalar arasında mart ayı itibarıyla başlayan kredi faiz yükselişi nisanda daha da belirginleşti. İhtiyaç dahilinde kredi ile ev almak isteyen oranları merakla takip ederken, kredi faizleri kritik eşiğe dayandı. Piyasada en düşük faiz veren sadece birkaç banka kaldı. İşte detaylar...

Orta Doğu’da yaşanan ABD-İran savaşı küresel çapta para politikalarını değiştirirken, bu durum yurt içinde de belirgin ölçüde hissedildi. Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasının ardından sıkı duruş mesajı vermesiyle birlikte mart ayında bankalarda kredi faiz oranları yükselişe geçmişti.

KRİTİK EŞİĞE DAYANDI

Mart sonunda 4 bankada konut kredisi faiz oranları %2.49 ile %2.55 seviyelerinde iken, neredeyse tüm bankalarda oranlar yükselişe geçti. Şu anda özel bankalarda konut kredisi faizleri %3.00 seviyelerine dayandı.

SADECE BİR BANKA KALDI

Geçen haftalarda 1 milyon TL ve 120 ay vade için %2.49 faiz veren bir özel bankada oran %2.64’e çıktı. %2.55 faiz veren bir başka bankada oran %2.65 olurken, sadece bir kamu bankası 2.49 faiz veriyor.

‘KREDİ LİMİTLERİNDE KISITLAMA DEVAM EDİYOR’

Peki faizler ne zaman düşer? 1 milyon TL ile 2 milyon TL seviyelerinde konut kredisi çekmek isteyenlerin son faiz yükselişi ile birlikte ödemeleri ne kadar arttı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Kamu bankasında şu anda %2.49 faiz oranı olsa da kredi limitlerinde kısıtlama devam ediyor. Kişilerin istediği rakamda kredi çekebilmesi mümkün değil. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında da faizlerin düşmesini beklemiyoruz. Onun için de kredi faiz oranlarının bir süre daha bu seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR ARTTI?

Şu anda 2 milyon TL tutarında 120 ay vade ve %2.49 faiz oranıyla bir kredi çekilmek istendiğinde aylık taksitler 52.546,40 TL’yi buluyor. Eğer faiz %2.65’e çıkarsa bu kez aylık taksitler 55.401,29 TL’ye yükseliyor.

120 ay vadede %2.49 faiz oranıyla 1 milyon TL için bir konut kredisi çekilmek istendiğinde aylık taksitler 26.273,20 TL yapıyor. Faiz %2.65’e çıktığında taksitler 27.700,65 TL’yi buluyor. Yani aylık kredi taksit ödemeleri 1.427 TL yükseliyor.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞER?

Faiz oranlarında çok yüksek oranda artış beklemiyoruz. %2.65-2.70 seviyeleri özel bankalar tarafında korunacaktır. İlk çeyrekte aslında daha uygun finansman koşulları vardı. Faizlerin tekrar %2.49 seviyelerine inmesi, piyasaların dengelenmesi ile beraber önümüzdeki 2-3 ay sonrasını bulacağını değerlendiriyorum. Önceki dönemde faizlerin yıl sonu %2.00 seviyelerine gerileyebileceğini tahmin ediyorduk. Tahmin ediyorum ki bu oranlar da 2-3 ay daha ertelenmiş olacaktır.”

Tahran müzakerelere katılmak için tek şartını duyurdu: 'Zaman daralıyor'
Hürmüz Boğazı'nda 'haraç' krizi! Türk Boğazları, domino etkisi ve İran'ın tek kozu
18'inde cesaret etti, kendi işini kurdu! Ahır kiralayıp 2 hayvanla başladı, sayıyı 13'e çıkardı
Sosyal medyada yayıldı, kapısı çalındı! Türkiye'nin konuştuğu baba tüm teklifleri reddetti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da dolu sürprizi
Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polisimiz devletimizin göz bebeğidir, milletimizin iftihar vesilesidir