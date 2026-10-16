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Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

16.10.2026 - 10:43 | Son Güncellenme:

#Konut Fiyat Endeksi#TCMB#Konut Fiyatları

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 22,3 arttı.

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Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,7 azaldı. KFE eylülde aylık bazda İstanbul'da yüzde 2, Ankara’da yüzde 0,1 ve İzmir’de yüzde 1 artış gösterdi. Endeks değerleri eylülde yıllık bazda İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 22 ve İzmir’de yüzde 21 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 26,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

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Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 yükselirken reel olarak yüzde 2,4 azaldı.

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YKKE, eylülde İstanbul'da yüzde 3,5, Ankara’da yüzde 0,6 ve İzmir’de yüzde 1,1 artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 35,5, Ankara'da yüzde 25,1 ve İzmir'de yüzde 23,7 arttı.

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İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, eylülde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

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