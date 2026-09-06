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Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak

06.09.2026 - 12:14 | Son Güncellenme:

#Konya-Antalya#Seyahat#Konya

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel’de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli’nin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergâhın ise mevcut yola göre 7 kilometre kısalacağını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel’de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bakan Uraloğlu, “Alacabel Tüneli’ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ediyoruz. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak

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MEVCUT YOLDAN 427 METRE DAHA AŞAĞI KOTTAN GEÇECEK

Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağı kotlardan geçtiğini kaydeden Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, “Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız.” dedi.

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Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak

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GÜZERGÂH 7 KİLOMETRE KISALACAK

Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergâhın 7 kilometre kısalacağını belirten Uraloğlu, “Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Böylece ulaşım standardını yükseltirken sürücülerimizin zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmesini sağlayacağız.” diye konuştu.

Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak

YILLIK 910 MİLYON LİRA TASARRUF

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Projenin ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, “Alacabel Tüneli ile zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 7 bin 151 ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

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