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KORKUT Hava Savunma Sistemi uluslararası heyetlerin karşısına çıktı

26.09.2026 - 12:39 | Son Güncellenme:

#ASELSAN KORKUT#Hava Savunma Sistemi#Uluslararası Savunma Heyeti

ASELSAN, 12 ülkeden gelen uluslararası savunma heyetlerine yaptığı atış gösteriminde, KORKUT 35 Hava Savunma Sistemi'nin operasyonel kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.

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KORKUT Hava Savunma Sistemi uluslararası heyetlerin karşısına çıktı

ASELSAN, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı test sahasında 12 ülkeden gelen uluslararası heyeti ağırladı.

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Atış testleri kapsamında yapılan gösterimde, sistemin hareket halindeyken hassas atış yapabilme yeteneğinin yanı sıra temsili operasyonel koşullar altında hedefleri tespit etme, takip etme, angaje olma ve imha etme kabiliyetleri ortaya konuldu.

Farklı senaryolarda gerçekleştirilen gösterimlerde savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler, helikopterler ve İHA'lara karşı etkin olan KORKUT 35 sisteminin son yılların sık karşılaşılan tehditlerinden kamikaze İHA savunma kabiliyetine odaklanıldı.

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Sistem, temsili operasyonel koşullar altında sabit ve delta kanatlı olmak üzere farklı İHA'lara başarıyla angaje oldu. Bu gösterim, sistemin dinamik bir harekat ortamında farklı hava hedeflerine karşı performansını gözler önüne serdi.

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Farklı bir senaryoda ise KORKUT 35, hem sistemin hem de hedefin hareket halinde olduğu bir durumda, hareketli bir kara hedefine karşı atış hassasiyetini ve atış dağılımını sergiledi. 8x8 taktik tekerlekli araca entegre edilen sistem, hareketli hedefe angaje olurken ve hareket halindeyken hassas vuruş yeteneğini gösterdi.

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Gerçekleştirilen atış testleri, KORKUT 35'in hem hareket halindeyken hem de kamikaze İHA gibi dinamik hava tehditlerine karşı hassas atış yapabilme yeteneğini ortaya koyarak sistemin, hareketli birliklerin ve kritik varlıkların korunmasına yönelik mobil ve etkili bir sistem olma rolünü ve düşük maliyetli hedeflere düşük maliyetli hava savunma çözümünü vurguladı.

 

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