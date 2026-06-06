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KOSGEB destek üst limiti 30 milyon TL'ye yükseltildi

06.06.2026 - 15:28 | Son Güncellenme:

#KOSGEB Destekleri#KOBİ Yatırımları#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ’lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmaya yönelik KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda destek üst limitinin 30 milyon TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

KOSGEB destek üst limiti 30 milyon TLye yükseltildi

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ’lerin büyümesini ve yatırımlarını desteklemeye yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını belirten Kacır, "KOBİ’lerimizin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak önemli bir adım daha attık. KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programında destek üst limitini 30 milyon TL’ye yükselttik. Programın 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz. 36 ay vadeli kredilerde, 30 milyon TL’ye kadar finansman, 20 puan finansman desteği. Kefalet imkanı. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon TL’ye kadar, diğer sektörlerdeki projeleri ise 20 milyon TL’ye kadar destekliyoruz" dedi.

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'BUGÜNE KADAR 54,7 MİLYAR TL FİNANSMAN SAĞLADIK'

Kacır, 2025 yılında uygulamaya alınan program kapsamında bugüne kadar toplam 3 bin 395 KOBİ’ye 54,7 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladıklarını belirterek, "KOBİ’lerimizin yanında olmaya, büyümelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Destek programı için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu belirten Kacır, detaylı bilgi ve başvuruların KOSGEB’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini bildirdi. (DHA)

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