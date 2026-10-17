Kredi çekip ev alacaklar dikkat: Piyasada cazip rakam!

Milliyet.com.tr/ Gayrimenkul piyasasında talep sürmesine rağmen finansman koşulları alım kararlarını zorlaştırıyor. Yüksek kredi faizleri ve alıcılarla satıcıların fiyat beklentileri arasındaki fark, satışların hızlanmasını sınırlıyor.

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Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satış verilerinde geçen yıla göre düşüş yaşandığını söyledi. Daralmanın ikinci el konut piyasasında da hissedilmeye başladığını belirten Özelmacıklı, buna karşılık ipotekli satışlardaki artışın dikkat çektiğini ifade etti.

Özelmacıklı’ya göre mevcut tabloda, özellikle kendi oturacağı evi arayan ve finansmanını sağlayabilen alıcılar açısından ikinci el konutlarda cazip fiyatlar bulunuyor.

İLK DOKUZ AYDA SATIŞLAR YAKLAŞIK 1 MİLYON 93 BİNE İNDİ

Özelmacıklı, değerlendirmeye konu olan son satış verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 oranında azalma görüldüğünü açıkladı. Yılın ilk dokuz ayını kapsayan toplam verilerin de gerilemeye işaret ettiğini belirtti.

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İlk dokuz aylık dönemde konut satışlarının yaklaşık yüzde 7,2 düşerek 1 milyon 93 bin seviyesine indiğini söyleyen Özelmacıklı, piyasadaki yavaşlamanın ikinci el satışlara da yansıdığını kaydetti.

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Özelmacıklı’nın değerlendirmesine göre satışlardaki düşüş, yalnızca konut sahiplerini ve alıcıları ilgilendirmiyor. İşlem sayısının azalması, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren aracılık işletmelerinin işlerini de zorlaştırıyor.

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İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Genel satışlardaki gerilemeye karşılık ipotekli konut satışlarında farklı bir görünüm bulunduğunu belirten Özelmacıklı, bu alanda yaklaşık yüzde 5 artış yaşandığını söyledi.

Özelmacıklı, tasarruf finansmanı şirketlerinin de ipotekli satışlara katkı sunduğunu ifade etti. Bu şirketlerin etkisinin yılın son çeyreğinde de devam edebileceğini belirterek söz konusu kanalın piyasayı destekleyebileceğini dile getirdi.

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Bununla birlikte finansmana erişimdeki güçlüklerin sürdüğünü vurgulayan Özelmacıklı, mevcut kredi koşullarında konut piyasasında hızlı bir hareketlenmeden söz etmenin zor olduğunu söyledi.

FİNANSMAN SORUNU FİYATLARI DA BASKILIYOR

Özelmacıklı, finansman koşullarının satışların yanı sıra fiyatlar üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Alıcıların konuta ulaşmasını zorlaştıran kredi maliyetlerinin, piyasadaki fiyat baskısını artırmaya devam ettiğini ifade etti.

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Açıklamasında konut fiyat endeksini de değerlendiren Özelmacıklı, reel anlamda yaklaşık yüzde 6,8 seviyesinde gerileme görüldüğünü söyledi. Bu tablonun, konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında değer kaybettiğine işaret ettiğini belirtti.

Konut satın alma isteğinin devam ettiğini ancak bu isteğin aynı hızla satışa dönüşmediğini anlatan Özelmacıklı, finansman imkânlarının piyasanın yönü açısından belirleyici olduğunu kaydetti.

KİRALARDAKİ ARTIŞ AMORTİSMAN SÜRELERİNİ ETKİLİYOR

Kira ve satış fiyatları arasındaki ilişkiye de değinen Özelmacıklı, kiralardaki artışın daha yüksek seyrettiğini söyledi. Satış fiyatlarındaki reel gerilemeyle birlikte bu durumun konutların amortisman sürelerini kısalttığını ifade etti.

Özelmacıklı’nın değerlendirmesine göre kira gelirinin satın alma bedelini karşılama süresindeki değişim, gelir elde etmek amacıyla konut almayı düşünenler açısından öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak yatırım amacıyla alım yapmak isteyenlerin finansmana ulaşabilmesi de önem taşıyor. Özelmacıklı, kredi koşullarının bu kesim açısından da piyasanın hareketliliğini sınırladığını belirtti.

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TALEP CANLI AMA ALIM KARARLARI SINIRLI

Gayrimenkul piyasasında talebin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayan Özelmacıklı, temel sorunun bu talebin satışa dönüşmesinde yaşandığını söyledi.

Finansmana erişim güçlüğünün yanı sıra alıcı ve satıcı tarafındaki fiyat beklentilerinin de işlemleri sınırladığını belirten Özelmacıklı, bu unsurların piyasanın hız kazanmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Özelmacıklı, dövizdeki hareketsizlik ve borsadaki dalgalanmaların da birikimlerin gayrimenkule aktarılması konusunda beklemeye neden olduğunu dile getirdi. Böylece konuta yönelmesi beklenen paranın bir bölümünün beklemede kaldığını söyledi.

PEŞİNAT BİRİKTİRENLER İÇİN FON KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özelmacıklı, açıklamasında fon krizinin olası etkilerine de değindi. Konut peşinatını veya benzeri ödemeler için ayırdığı birikimi bu alanda değerlendiren kişilerin olumsuz etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

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Bu durumun konut alım kararlarına yansımalarının gelecek aylarda daha belirgin görülebileceğini belirten Özelmacıklı, birikimlerin kullanılabilirliğinin de satışlar açısından önem taşıdığına işaret etti.

YIL SONUNDA YÜZDE 10 CİVARINDA GERİLEME BEKLENTİSİ

Yılın kalan dönemine ilişkin beklentilerini paylaşan Özelmacıklı, tasarruf finansmanı şirketlerinin katkısına rağmen satışlarda güçlü bir toparlanma beklemediğini söyledi.

Mevcut görünümün sürmesi halinde yıl sonunda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 seviyesinde gerileme görülebileceğini belirten Özelmacıklı, 2025’teki satış seviyesini yakalamanın zor olacağını ifade etti.

Kredi faizlerinde de hızlı bir toparlanma beklemediğini kaydeden Özelmacıklı, yatırımcıların yeniden gayrimenkule yönelmesini kolaylaştıracak adımların faydalı olabileceğini söyledi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KONUT İÇİN FİNANSMAN ÇAĞRISI

Sektörün beklentilerine de değinen Özelmacıklı, ikinci ve üçüncü konutunu almak isteyenlerin finansmana erişiminin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İkinci konut alımlarındaki kredi sınırlamalarının kaldırılmasını bu kapsamda değerlendiren Özelmacıklı, finansman imkânlarının genişlemesinin gelir amacıyla gayrimenkul almak isteyenler için piyasayı daha cazip hale getirebileceğini söyledi.

Özelmacıklı, bu yöndeki adımların kiralık konut arzına da katkı sunabileceğini ifade etti. Boş duran ve satılamayan dairelerin yatırımcılar tarafından alınarak kiraya verilmesinin piyasaya olumlu yansıyabileceğini belirtti.

OTURMAK İÇİN EV ARAYANLARA İKİNCİ EL DEĞERLENDİRMESİ

Özelmacıklı’nın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de ikinci el konut fiyatları oldu. Barınma amacıyla gayrimenkul alacak kişiler için bu alanda cazip rakamlar bulunduğunu söyledi.

İkinci el konutların, yeni konutlarla karşılaştırıldığında fiyat açısından rekabet gücünü koruduğunu belirten Özelmacıklı, kendi oturacağı evi arayanlar için mevcut fiyatların dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Özelmacıklı, genel piyasa koşullarındaki zorluklara rağmen ikinci el konutların barınma ihtiyacını karşılamak isteyen alıcılar açısından cazibesini sürdürdüğünü kaydetti.