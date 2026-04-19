Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası! BDDK açıklama yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

BDDK, LİMİTLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK YENİ KARARLARI AÇIKLAMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni kararları açıklamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bahse konu kararların, 31.10.2025 tarihli ve 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe giren Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde BDDK'ye tevdi edilen görevler ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler kapsamında finansal istikrarın güçlendirilmesini temin etmek amacıyla bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile koordinasyon içerisinde temelde tüketicinin korunması, alt gelir gruplarının desteklenmesi, yasa dışı bahisle mücadele ve uluslararası düzenlemelere uyum adına alındığı ifade edildi.

"Kredi Kartı Limitlerine İlişkin Düzenleme" ile alınan kararın bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır. Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir."

400 BİN LİRAYA KADAR KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE KESİNTİ YAPILMAYACAK

Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirildi.

400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

“Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."

BANKALARA 3 AY SÜRE VERİLDİ

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

UYGULAMA ASKIYA MI ALINDI?

Son günlerde kredi kartı limitlerine yeni sınırlamalar getirileceği ve düzenlemenin ertelendiği yönündeki iddialar gündemde dolaşırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tartışmalara noktayı koyan bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu düzenlemeye ilişkin teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü belirtirken, kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine şu aşamada alınmış yeni bir karar bulunmadığını bildirdi.