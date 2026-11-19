HABER MERKEZİ Kredi kartı ve bireysel kredi borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin gerçekleştirdiği son toplantıda, bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik uygulanabilecek politika adımları gündeme geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantının ardından Bakanlık tarafından açıklama yapıldı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra bireysel kredi ve kredi kartlarına ilişkin atılabilecek adımların da ele alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammet Bayram, geçmişte uygulanan borç yapılandırma yöntemlerine dikkat çekerek benzer bir düzenlemenin yeniden hayata geçirilebileceğini söyledi.

Bayram, olası bir düzenlemeyle ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçlarının daha uzun vadeye yayılarak vatandaşların ödeme yükünün hafifletilebileceğini ifade etti.

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KREDİ KARTI BORCU OLANLARI İLGİLENDİREN TOPLANTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile finansal piyasalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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Görüşmelerin önemli başlıklarından birini bireysel krediler ve kredi kartları oluşturdu.

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Kredi ve kredi kartlarına yönelik politika adımlarının ele alınması, özellikle mevcut borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Ancak toplantının ardından kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya yeni başvuru takvimi duyurulmadı.

KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARINA YAPILANDIRMA GELECEK Mİ?

Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından en çok merak edilen konulardan biri, kredi ve kredi kartı borçlarına yeni bir yapılandırma imkanı sağlanıp sağlanmayacağı oldu.

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Ekonomist Muhammet Bayram, daha önce bireysel krediler ve kredi kartları için benzer düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Vatandaşların ödeme güçlüğü yaşamaması amacıyla borçların yeniden vadelendirilmesine imkan tanındığını belirten Bayram, yeni dönemde de benzer bir yöntemin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bayram'a göre kredi kartları ve bireysel kredilerde yaşanan ödeme sorunlarının hafifletilmesi amacıyla yeni bir politika adımı atılması ihtimali bulunuyor. Ancak bu değerlendirme, yeni bir yapılandırma kararının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

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12 İLA 48 AY VADE SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Ekonomist Muhammet Bayram, olası yapılandırmanın nasıl uygulanabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bayram, daha önce gerçekleştirilen düzenlemelere benzer şekilde ödenmemiş borçların yeniden vadelendirilebileceğini söyledi.

Bu kapsamda 12 ila 48 ay arasında değişen vade seçeneklerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Bayram, borçların daha uzun vadeye yayılarak uygun faiz koşullarıyla ödenmesinin vatandaşlara kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

Bu senaryoda birikmiş kredi kartı veya bireysel kredi borcunun tek seferde ödenmesi yerine taksitler halinde kapatılması mümkün olabilecek.

Ancak vade süresi, uygulanacak faiz oranı, başvuru şartları ve hangi borçların kapsama alınacağı konusunda henüz yeni bir resmi karar açıklanmadı.

BORÇLAR DAHA DÜŞÜK FAİZLE ÖDENEBİLİR Mİ?

Olası yapılandırma düzenlemesinde dikkat çeken başlıklardan biri de faiz oranları oldu. Ekonomist Muhammet Bayram, geçmişte uygulanan yöntemlere benzer bir sistemin tercih edilmesi halinde borçların daha uygun faiz koşullarıyla taksitlendirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

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Bu durumda ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar, birikmiş borçları için yeniden ödeme planı oluşturabilecek.

Ancak yapılandırmada kullanılacak faiz oranının mevcut borç faizinden daha düşük olup olmayacağı henüz belli değil.

Ayrıca vadenin uzatılması aylık taksit tutarını azaltabilse de toplam geri ödeme tutarını artırabiliyor.

Bu nedenle olası bir düzenlemenin vatandaşlara sağlayacağı avantaj, açıklanacak faiz oranları ve ödeme koşullarına göre netleşecek.

DAHA ÖNCE DE 48 AYLIK YAPILANDIRMA UYGULANMIŞTI

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması, daha önce de çeşitli düzenlemelerle gündeme gelmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), önceki dönemlerde belirli koşulları taşıyan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan kararlar almıştı.

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Bu düzenlemelerde, ödeme şartlarını karşılayan borçluların belirli süreler içerisinde bankalarına başvurarak borçlarını yeniden taksitlendirmeleri öngörülmüştü.

Bazı uygulamalarda azami 48 aya kadar yapılandırma seçeneği sunulmuştu.

Ekonomist Muhammet Bayram'ın değerlendirmesinde gündeme getirdiği 12 ila 48 aylık vade ihtimali de geçmişteki uygulamalara benzer bir yöntem üzerinden şekilleniyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARI DA GÜNDEMDE

Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında yalnızca kredi kartları değil, bireysel kredilere yönelik politika adımları da ele alındı.

Bu nedenle ihtiyaç kredisi borcu bulunan vatandaşlar da yapılabilecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Özellikle kredi taksitlerini ödemekte zorlanan kişiler açısından borçların yeniden vadelendirilmesi önemli bir seçenek olarak görülüyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, geçmişte bireysel kredilere yönelik yapılandırma imkanları sağlandığını hatırlatarak benzer bir adımın tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu kapsamda ihtiyaç kredisi borçlarının da belirli koşullarla yeniden ödeme planına bağlanması ihtimali bulunuyor.

Ancak hangi kredilerin, hangi tarihten itibaren ve hangi şartlarla kapsama alınacağı henüz belli değil.

KREDİ KARTI VE BİREYSEL KREDİLERDE GÖZLER YENİ ADIMDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika seçeneklerinin ele alınması, borç yapılandırmasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme getirdi.

Ekonomist Muhammet Bayram, özellikle kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyen ve kalan borç için faiz yüküyle karşılaşan vatandaşların durumuna dikkat çekti.

Geçmişte uygulanan yapılandırma düzenlemelerine benzer şekilde 12 ila 48 ay arasında değişen vade seçeneklerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Ancak yeni yapılandırmaya ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcısı, önümüzdeki süreçte atılabilecek adımları ve olası düzenlemenin kapsamını yakından takip ediyor.