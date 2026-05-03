Kredi kartıyla altın alanlar zarar etti! 1 ayda 24 bin TL buhar oldu

HABER MERKEZİ- Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, özellikle kredi kartıyla taksitli alışveriş yapan yatırımcıları olumsuz etkiledi. CNN Türk’te yer alan habere göre, 'altın daha da yükselecek' beklentisiyle yapılan alımlar, beklenenin aksine ciddi kayıplarla sonuçlandı.

BORÇLANARAK YAPILAN ALTIN YATIRIMI ZARAR ETTİRDİ

Altın yükselecek beklentisiyle kredi kartına taksit yaptırarak altın alan birçok yatırımcı ciddi zarara uğradı. Banka komisyonlarıyla geçen ay 84 bin liraya mal olan 10 gramlık bir bilezik, bir ayda büyük kayıp yaşattı.

Kuyumcu Tayfur Sabırlı, özellikle jeopolitik gelişmeler nedeniyle fiyatların artacağını düşünen vatandaşların yoğun şekilde altına yöneldiğini belirtti. Ancak piyasa beklentilerin tersine hareket etti. Sabırlı, ortalama zarar oranının yüzde 30’a kadar ulaştığını ifade etti:

"Savaş olacağı için fiyatların daha da yükseleceğini düşünenler gelip alım yaptı. Ancak tam ters köşe oldu. Ortalama zarar oranı yüzde 30’a ulaştı."

BİR AYDA 24 BİN LİRA ZARAR

Örnekler ise zararın boyutunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz ay nakit fiyatı 78 bin lira olan 10 gramlık bir bilezik, kredi kartı ve taksit farkıyla 84 bin liraya alındı. Ancak altın fiyatlarının düşmesiyle aynı ürünün değeri 66 bin liraya kadar geriledi.

Kuyumcu Serkan Hüner ise zararın yalnızca fiyat düşüşüyle sınırlı olmadığını vurguladı. Banka komisyonları, kur farkı ve kuyumculardaki alış-satış makası yatırımcıların kaybını daha da artırdı. Üstelik işçilik maliyetleri de eklendiğinde, 84 bin liraya alınan bilezik bugün yaklaşık 60 bin liraya bozdurulabiliyor: "78 bin lira olan bileziği kredi kartıyla 84 bin liraya aldılar ve büyük kayıp yaşadılar. Bir ayda 24 bin lira zarar ettiler. Altın fiyatlarının rekor kırdığı dönemde birçok kişi “daha da yükselir” düşüncesiyle alım yaptı. Nakit parası olmayanlar ise çözümü kredi kartına taksitte buldu. Ancak hem fiyatların düşmesi hem de ek maliyetler yatırımcıyı zarara uğrattı. Bu da sadece bir ay içinde yaklaşık 24 bin liralık kayıp anlamına geliyor."

Bu durum, altının kısa vadeli beklentilerle ya da borçlanarak yapılacak bir yatırım aracı olmadığını bir kez daha gösteriyor. Uzun vadede altın yatırımı genellikle kazandırsa da borçlanarak altın almak büyük risk taşıyor.