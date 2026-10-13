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Kremlin: AB'nin olası yeni yaptırımları ABD ile yakıt anlaşmamıza engel teşkil edebilir

13.10.2026 - 14:05 | Son Güncellenme:

#Kremlin#Rusya#Dizel Yakıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırımlarının Moskova ile Washington arasındaki dizel yakıt satış anlaşmasının uygulanmasına engel teşkil edebileceğini bildirdi.

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Kremlin: ABnin olası yeni yaptırımları ABD ile yakıt anlaşmamıza engel teşkil edebilir

 

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. ABD merkezli Washington Post gazetesinin, Washington ile Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların cephe hattı boyunca durdurulmasını da içeren barış planını görüştüğü yönündeki haberine ilişkin Peskov, bu konuda bilgilerinin olmadığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklaması hatırlatılan Peskov, daha önceki açıklamalara ekleyecek bir şey olmadığını vurgulayarak, "Bu konudaki temaslar sürüyor." dedi.

Peskov, Trump'ın söz konusu anlaşmaya ilişkin kesin ifadeler kullanmasının nedeninin sorulması üzerine, bu sorunun ABD Başkanı'na yöneltilmesini tavsiye etti.

"AB de Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcısı"

AB'nin, ABD'nin Rus dizel yakıtının ihracatına izin vermesinden duyduğu rahatsızlık ve Rus enerji kaynaklarına yönelik yeni yaptırım hazırlıkları hakkındaki soruyu yanıtlayan Peskov, Avrupa'nın olası yaptırımlarının Rusya ile ABD arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını engelleyebileceğine değindi.

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Peskov, "Bunun (AB yaptırımlarının) engel oluşturabileceği kuşkusuz. Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ifade ettiği gibi, Avrupa'nın ikiyüzlülüğü konusu bugünlerde dünya basınında geniş şekilde tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

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Avrupa ülkelerinin de diğer ülkeler gibi Rus petrolü ve petrol ürünlerinin aktif alıcıları olduğuna dikkati çeken Peskov, "Rusya, dünya pazarlarına rekabetçi ürünler sunan bir ülkedir. Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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ABD'nin Rus dizel yakıtının ihracatına izin vermesiyle Moskova'nın Ukrayna müzakerelerindeki tutumu arasında doğrudan bir bağlantı kurulamayacağını belirten Peskov, Rusya ile ABD arasında enerji alanındaki işbirliğinin karşılıklı yarar sağladığını vurguladı.

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Peskov, "Bu işbirliği, ABD'nin, küresel enerji piyasalarının ve Rusya’nın çıkarlarına hizmet ediyor. Bu nedenle gerçekleşiyor." dedi.

Yandex'teki hizmet kesintisi hükümet düzeyinde ele alınıyor

Rus teknoloji şirketi Yandex'in hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, söz konusu meselenin hükümet düzeyinde ele alındığını kaydetti.

Peskov, aksaklık nedeniyle kullanıcıların uğradığı olası mali kayıplardan söz etmenin erken olduğunu dile getirerek, "Şirket güçlü ve büyük bir şirket. Şu anda bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Elbette bu konu hükümette görüşülüyor. Şirket, bu saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak için acil önlemler alıyor." ifadelerini kullandı. 

 

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