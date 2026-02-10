'Kripto piyasasındaki coşku zayıflıyor'
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte kripto varlıklarda oluşan iyimserliğin satış dalgası eşliğinde zayıflamaya başladığını söyledi.
10.02.2026 - 09:09 | | Foreks Haber
Waller, California’nın La Jolla kentinde Global Interdependence Center tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Mevcut yönetimle kripto dünyasına giren coşkunun bir kısmı artık sönümleniyor" dedi. Trump’ın seçilmesinin ardından kripto piyasalarında görülen yükselişin yerini dalgalanmaya bıraktığını ifade etti.
Waller, kripto piyasasında iniş çıkışların olağan olduğunu, son dalgalanmanın ise düzenleyici belirsizlikler ve büyük finansal kurumların risk yönetimi adımlarından kaynaklanabileceğini belirtti. "Ana akım finans dünyasından giren firmalar risk pozisyonlarını ayarlamak, satış yapmak ve başka adımlar atmak zorunda kaldı. Bu da satış baskısını artırdı" ifadelerini kullandı.