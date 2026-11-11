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Küllerinden doğan mahalle "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi

11.11.2026 - 12:21 | Son Güncellenme:

#COP31#Sıfır Atık Köyü#Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıl önce orman yangınında 80 konutun büyük hasar görmesinin ardından TOKİ tarafından yenilenen Demirciler Mahallesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Sıfır Atık Köyü"ne dönüştürülüyor.

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Küllerinden doğan mahalle Sıfır Atık Köyü ilan edildi
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COP31 Liderler Zirvesi’nden önemli kareler
COP31 Liderler Zirvesi’nden önemli kareler
COP31 Liderler Zirvesi’nden önemli karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangınında büyük hasar gören konutlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmayla TOKİ tarafından yeniden yapılarak sahiplerine teslim edildi.

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Yeni konutlarla tamamen çehresi değişen Demirciler Mahallesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi.

Adeta küllerinden doğan mahallede, çevre dostu uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı.

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 YANGINDA YENİLENEN MAHALLEDE SIFIR ATIK UYGULAMALARI BAŞLATILIYOR

Mahalledeki çalışmaları inceleyen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, yangın sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

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Mahallede yangında ağır hasar gören ve yıkılan 80 konutun yerine kısa sürede yenilerinin inşa edildiğini belirten Tatar, "Bugün burada sosyal yaşamın yeniden canlandığını, insanların artık yeniden eski hayatlarına döndüğünü hatta belki daha iyi standartlarda bir evde oturduğunu görüyoruz. Bu güzel bir şey." dedi.

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Türkiye'nin sıfır atık konusunda önemli projeler geliştirdiğini ve bunların COP31'de de tüm dünyayla paylaşıldığını anlatan Tatar, "COP31 kapsamında 3 mahallemiz 'Sıfır Atık Köyü' seçildi. Onlardan biri Demirciler Mahallesi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da burada bununla ilgili bir alan oluşturdu." diye konuştu.

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Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir de yangında zarar gören evlerin yerine 102 yeni konut yapıldığını ifade etti.

Bir yılda mahallenin farklı bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Demir, mahalleye ilginin arttığını ve nüfusunun ikiye katlandığını söyledi.

Şimdi ise "Sıfır Atık Köyü" seçilmesiyle mahalleye farklı yatırımlar yapıldığını anlatan Demir, "Ekolojik parkımız yapıldı, atölye hazırlanıyor. Geri dönüşüm cihazımız yerleşti. Çöp toplama işlemi sınıflandırılacak." dedi.

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Demir, mahallede nüfusla birlikte okul ihtiyacının da arttığına dikkati çekerek, mahalleye çevreci bir okul yapılmasını istediklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Emine Uysal ise mahallenin yaklaşık 4 yılda çok farklı bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.

Uysal, sıfır atık uygulamalarının da mahallenin değişimine önemli katkı sağlayacağını belirterek, sıfır atık uygulamalarına hazır olduklarını söyledi.

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