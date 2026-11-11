Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolara verdiği desteği yükseltti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel tiyatroların faaliyetlerini desteklemek ve tiyatro sanatının ülke genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla 2026-2027 sanat sezonuna yönelik destek kararları belirlendi.

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Geçen sezona göre yüzde 20 artırılan destek bütçesi 116 milyon 396 bin liraya yükseldi. Yeni sezon için ayrılan kaynak, bugüne kadar özel tiyatro projelerine tahsis edilen en yüksek destek miktarı oldu.

Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen sürede tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

Projelerin 391'i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5'ine olumlu yanıt verilmiş oldu. Böylece özel tiyatroların sanat hayatına katkısının güçlendirilmesi hedeflendi.

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Destek kapsamına alınan projelerin 244'ünü profesyonel tiyatrolar, 67'sini çocuk oyunları ve 80'ini geleneksel tiyatrolar oluşturdu.

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TÜRK TİYATROSUNUN GELİŞİMİNE VE KAYITLI İSTİHDAMA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel tiyatro projelerine sağladığı desteklerle sektörde kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve özel tiyatro salonlarının sanat hayatına katkısının artırılarak faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlandı.

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Destek programıyla tiyatro sanatının başta kalkınmada öncelikli bölgeler olmak üzere ülke geneline yayılmasının teşvik edilmesi de hedeflendi.

Bakanlık, daha fazla Türk oyun yazarına ait eserin tercih edilmesini destekleyerek Türk tiyatrosunun gelişimine katkı sağlanmasını da programın öncelikleri arasında değerlendirdi.

Yeni sanat sezonunda desteklenmesine karar verilen özel tiyatro projelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.