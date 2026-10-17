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Kurallara aykırı bozulabilir gıda taşımacılığı yapanlara 12 bin 758 lira ceza verilecek

17.10.2026 - 11:06 | Son Güncellenme:

#Gıda Taşımacılığı#Ulaştırma Bakanlığı#Bozulabilir Gıda Cezası

Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara aykırı hareket edenlere 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.

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Kurallara aykırı bozulabilir gıda taşımacılığı yapanlara 12 bin 758 lira ceza verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yönetmelikle, bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasına ilişkin kurallara uymayanlara verilecek idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Buna göre, taşımacılık kurallarını ihlal eden "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" kapsamında ATP İşletme Yetki Belgesi sahibine ve onay kuruluşuna 12 bin 758 lira idari para cezası uygulanacak.

Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan özel nakliye ekipmanının mevzuata uygun olmaması durumunda, ATP İşletme Yetki Belgesi sahibi merkezler ve onay kuruluşunda yönetmeliğe aykırı bir durumun tespiti halinde de 12 bin 758 lira idari para cezası kesilecek. Söz konusu cezalar daha önce 2 bin lira olarak uygulanıyordu.

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