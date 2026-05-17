Kurban alacaklar dikkat! İşte 5 soruda kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlık hayvanların seçiminde bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmesi Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilere göre, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken 5 husus 5 soruda derlendi.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?

Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir.

KURBANLIK HAYVANLARIN YAŞLARINDA ARANACAK ASGARİ SINIR NEDİR?

Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre, devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranır. Bu yaşları tamamlamayan hayvan kurban olmaz.

Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir.

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA KURBAN HİSSESİ SINIRI NEDİR?

Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.

KURBANLIK HAYVANLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar, hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.

Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban olarak kesilemez.

Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahaleyle boynuzsuzlaştırılması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir.

KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVAN KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?

Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir.