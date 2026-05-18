Kurban Bayramı küçük ev aletleri sektörünü hareketlendirdi

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği (KESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde özellikle mutfakta hazırlık süreçlerini hızlandıran küçük ev aletlerinde belirgin bir hareketlilik gözlemlediklerini belirtti.

Biçer, "Kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak robotları, blender setleri ve derin dondurucu destekli hazırlık ürünleri bu dönemin en çok talep gören kategorileri arasında yer alıyor." dedi.

Bayram hazırlıklarının daha pratik, hijyenik ve zaman tasarruflu yapılma isteğinin tüketiciyi fonksiyonel ürünlere yönlendirdiğini ifade eden Biçer, özellikle hem fiziksel mağazalarda hem de e-ticaret kanallarında bu ürün gruplarına yönelik arama ve satış hacimlerinde artış yaşandığını dile getirdi.

Biçer, bayram dönemlerinde tüketicilerin öncelikle gıda hazırlama ve mutfakta iş yükünü azaltan ürünlere yöneldiğini aktararak, "Kurban Bayramı döneminde kıyma makineleri, doğrayıcılar, mutfak şefleri, blender setleri ve saklama süreçlerini destekleyen ürünler öne çıkıyor. Bayram ziyaretleri ve kalabalık sofralar nedeniyle çay makineleri, Türk kahvesi makineleri ve servis kolaylığı sağlayan ürün gruplarında da ciddi bir talep oluşuyor." diye konuştu.

Bu yıl itibarıyla tüketici davranışında hibrit bir yapı gördüklerini söyleyen Biçer, tüketicilerin öncelikle "gerçek ihtiyaç" odaklı hareket ettiklerini belirtti.

"E-ticaretin yaygınlaşması satışları destekleyen önemli bir unsur haline geldi"

Senur Akın Biçer, genç tüketici grubunda teknoloji ve kullanım deneyiminin belirleyici olduğunu, fiyat-performans dengesinin tüm segmentlerde önemini koruduğunu dile getirdi.

Bu yıl özellikle kampanya dönemleri ve e-ticaret destekli satışlarda daha dengeli ve kontrollü bir büyüme gördüklerini anlatan Biçer, şunları kaydetti:

"Tüketici artık daha seçici davranıyor. Plansız tüketim yerine ihtiyaca yönelik alışveriş öne çıkıyor. Buna rağmen Kurban Bayramı gibi dönemsel ihtiyaçların yoğunlaştığı süreçlerde küçük ev aletleri kategorisi pozitif ayrışıyor. Özellikle kıyma makineleri ve mutfak hazırlık ürünlerinde geçen yıla göre adet bazında artış eğilimi devam ediyor. E-ticaretin yaygınlaşması da satışları destekleyen önemli bir unsur haline geldi."

Biçer, 2026'nın ikinci yarısında küçük ev aletleri sektöründe kontrollü fakat pozitif bir büyüme beklediklerini belirterek, özellikle okula dönüş dönemi, kasım kampanyaları ve yıl sonu alışveriş hareketliliğinin sektör açısından güçlü bir ivme yaratacağını söyledi.

Enerji verimliliği, dayanıklılık, çok fonksiyonlu kullanım ve satış sonrası hizmet kalitesinin satın alma kararında daha belirleyici hale geldiğini aktaran Biçer, akıllı ev teknolojileri ve bağlantılı cihazlara yönelik ilginin artmasının sektörün katma değerli ürünlere yönelmesini hızlandırdığını vurguladı.

"Robot süpürgeler ve şarjlı süpürgelerde artış gözlemliyoruz"

KESİD Yönetim Kurulu Başkanı Biçer, yılın ikinci yarısında özellikle teknoloji destekli mutfak ürünleri, kahve kategorisi ve temizlik ürünlerinde büyümenin devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Bayram temizliği kavramının kültürde yer aldığına işaret eden Biçer, "Bu da süpürge grubuna yönelik talebi artırıyor. Dikey süpürgeler ve buharlı temizlik ürünleri tüketicinin radarında daha fazla yer almaya başladı. Özellikle robot süpürgeler ve şarjlı süpürgelerde artış gözlemliyoruz. Kovid-19 salgını döneminde hayatımıza giren robot süpürgeler tüketiciler tarafından çok sevildi. Şarjlı süpürgeler de kullanım kolaylığı sağlaması ve kablo bağımlılığını ortadan kaldırması sayesinde çok tercih edilmeye başladı." diye konuştu.

Biçer, süpürge grubunda dikkati çeken başka bir ürünün de ıslak-kuru kullanım avantajı sağlayan ürünler olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"O anki ihtiyaca cevap veren bu ürünler her gruptan tüketicinin tercihi oluyor. Yılın ikinci yarısında inovasyonu güçlü, enerji verimliliği sağlayan ürünleri piyasada daha fazla görmeye başlayacağız. Yeni ürünlerin yanı sıra mevcut ürünlerde iyileştirmeler AR-GE açısından önemli olduğu için markaların hem yurt içi hem yurt dışı satışlarında etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tüm bu ürünlerin yanı sıra sektörümüzün parlayan ürün grubunun hava temizleme cihazları olduğunu vurgulayabilirim. Yaşam kalitesinin artmasına yönelik eğilim bu ürün grubunun daha fazla tercih edilmesini sağlıyor."