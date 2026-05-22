Kurban Bayramı öncesi 40 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirildi
Kurban Bayramı öncesi 40 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirildi

22.05.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde 40 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri için Bakanlık olarak rutin faaliyetlerin yanı sıra gıda tüketiminin arttığı dönemlerde sektörel denetimler de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesinde de yoğun bir denetim süreci başlattıklarını vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz ilk olarak kasaplık faaliyeti yapan işletmelere gitti. Buralarda kıyma makineleri, bıçaklar ve diğer ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyon durumlarıyla, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediğini inceliyorlar. Bayram sonuna kadar bu faaliyetlerine devam edecekler. Diğer yandan, tatlı, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik kontrolleri de sıklaştırdık."

Yumaklı, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, katkı maddeleri, muhafaza koşulları, üretim ortamının hijyen durumu ve çalışan hijyeni gibi hususları ayrıntılı şekilde incelediklerini kaydederek, "Bu faaliyetlerimize de bayram sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca lokanta, restoran ve benzeri toplu tüketim işletmelerindeki kontrollere de ağırlık verdik. Şu ana kadar sadece bayrama yönelik 40 bine yakın gıda denetimi gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 7/24 çalışacağız"

Denetimlerle işletmelere ceza yazmayı değil onlara yol göstermeyi, rehberlik etmeyi ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini birlikte sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Son denetimlerimizde işletmelerimizin ve esnafımızın kahir ekseriyetle kurallara uyduğunu görmek bizleri memnun etti. Elbette kurallara uymayanlara gerekli yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir. Ancak işini hakkıyla yapan esnafımıza ve işletmelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi, güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan asla taviz vermeden vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 7/24 çalışacağız."

Yumaklı, en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğuna da dikkati çekerek, vatandaşlara, gördükleri uygunsuzlukları "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması üzerinden iletmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasına huzur, sağlık ve esenlik getirmesini de temenni etti. 

 

Sosyal medyadaki yardım çığlığı Samsun polisini harekete geçirdi! Bar sahibi dahil 7 kişi adliyede
Dervişoğlu'ndan CHP kurultay davası kararına ilişkin açıklama: Anayasamız açısından ağır sonuçları olabilecek bir mesele
Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası, büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi
'Araçlarda pense ve tornavida zorunlu oldu' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi