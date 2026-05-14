Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKurban Bayramı öncesi otogarlarda fahiş fiyat denetimi sıklaştırıldı
HaberlerUzmanpara

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda fahiş fiyat denetimi sıklaştırıldı

14.05.2026 - 15:41 | Son Güncellenme:

#Kurban Bayramı#Otogar Denetimleri#Haksız Fiyat Artışları

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırırken İstanbul Esenler Otogarı’ndaki denetimlerde Bakanlığa bağlı ekipler, otobüs firmalarının bilet tarifeleri, fiyat listeleri ve yolcu bilgilendirmelerine yönelik inceleme yaptı.

Kurban Bayramı öncesi otogarlarda fahiş fiyat denetimi sıklaştırıldı

Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Esenler Otogarı'nda otobüs firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bilet fiyat tarifelerinin vatandaşların görebileceği alanlarda bulundurulup bulundurulmadığı ile tarifelerin mevzuata uygunluğu incelendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ekipler ayrıca firmaların bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Bayram döneminde artan yolcu yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan uygulamada, kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerin bayram süreci boyunca farklı noktalarda devam edeceğini ifade etti.

"Fiyat tarifelerinin görünür yerlerde olması gerekiyor"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve bu nedenle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, bugünden sonra bayrama kadar, farklı sektörlerde denetim gerçekleştireceklerini bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu sektörler arasında önemli olanlardan bir tanesinin de otogarlar olduğunu vurgulayan Menteşe, bu nedenle bugün İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerde bulunduklarını kaydetti.

Haberin Devamı

Menteşe, otogarda bulunan yazıhanelerde bir fiyat tarifesinin olması ve vatandaşların fiyat tarifesini görebilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Haberin Devamı

"Burada bir vatandaşımız 10 gün önce şehrine gideceğinde aldığı biletin fiyatı ile bugünkü biletin fiyatı ve bayramdan bir gün önceki bilet ücreti, üçünü karşılaştırmaya çalışıyoruz. Onları yazıhane sorumlularından temin etmeye çalışıyoruz. Yani burada (makul bir sebeple) ifade edilemeyecek bir mağduriyet var mı ona bakıyoruz. Çünkü akaryakıt fiyatlarımızda da belirli bir oranda yükselmeler var maliyetler açısından. O açıdan bu denetimlerimize devam ediyoruz."

Haberin Devamı

Denetimlerin sadece Esenler Otogarı'nda olmadığını, Alibeyköy Otogarı ve Harem Otogarı'nda da denetimlerin yapıldığını anlatan Menteşe, "Bu otogarımız Türkiye'nin en büyük otogarı. Günlük burada 1200 ila 1500 civarında otobüs hareketi var. Bayramlarda da bu sayı 2 binlerin üzerine çıkıyor. Dolayısıyla buradan ülkemizin diğer illerine giden vatandaş sayımız 100 binler civarında. O nedenle vatandaşımızın yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Menteşe, otogarda sadece otobüs bileti fiyatına bakmadıklarını, restoran ve kafe hizmetlerine de baktıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda yol boyunca bulunan dinlenme tesislerinde vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı temel gıda maddeleri gibi ürünlerin fiyat etiketlerini de kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşların bayram alışverişi için satın alacağı ürünlerin de denetim kapsamında olduğunu hatırlatan Menteşe, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunanistanı alarma geçiren rapor Türk ordusu farkı açıyor
Yunanistan'ı alarma geçiren rapor! 'Türk ordusu farkı açıyor'
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Fenerbahçede Aykut Kocaman derken ters köşe
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman derken ters köşe!
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Emekli ve memur zammı için yeni hesap: İşte tahmini en düşük memur maaşı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginCHP’deki çözümsüzlük süreci!..
Melih Aşık
Melih AşıkKOKTEYL PARTİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalYine mi evlere kapanmak?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluDemi Moore’u şaşırtan soru!
Eren Aka
Eren AkaDünyanın konuştuğu fotoğraf
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaPhoto London’da Türkiye etkisi
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ Çağında Sosyal Botlar ve Troller
İlgili Haberler
Meteorolojiden Sarı Kodlu alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' alarm: Bu illerde yaşayanlar dikkat; yeni haftaya kadar durmayacak, çok kuvvetli geliyor
Eskişehirde yıldırım dehşeti Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Eskişehir'de yıldırım dehşeti! Caminin minaresi yıkıldı, imam yaralandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistanda TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz