Kurban bayramına saatler kala pazarlarda hareketlilik! Çadırlara 'bitti' yazısı asıldı
Kurban bayramına saatler kala pazarlarda hareketlilik! Çadırlara ‘bitti’ yazısı asıldı

26.05.2026 - 10:21 | Son Güncellenme:

#Kurban Bayramı#Bayram Alışverişi#Kurban Fiyatları

Kurban Bayramı’na bir gün kala İstanbul’daki kurban pazarlarında yoğunluk zirveye çıktı. Avcılar’daki hayvan pazarında birçok satıcı, getirdiği kurbanlıkların tamamını satarken çadırlarına astıkları 'bitti' yazıları dikkat çekti. Bazı besiciler yüz binlerce liralık satış yaptıklarını belirtirken, son güne kalan vatandaşlar ise pazarlarda uygun kurbanlık arayışını sürdürdü.

İstanbul Avcılar’da kurban bayramına bir gün kala birçok satıcı, kurbanlıklarını sattı. Hayvanları biten satıcılar çadırlarına ‘Bitti’ yazısı asarken durumdan memnuniyetlerini dile getirdiler.

AVCILAR’DA KURBANLIKLARIN BÜYÜK KISMI TÜKENDİ

Mübarek Kurban Bayramı içinde yurdun birçok bölgesinde İstanbul’a hayvan satmaya gelen hayvan satıcıları, getirdikleri kurbanlıklar birçoğunu sattı.

SATICILAR ÇADIRLARA 'BİTTİ' YAZISINI ASTI

Kurbanlıklarını satan satıcılar, Avcılar ilçesi ile Beylikdüzü arasında bulunan hayvan pazarında çadırlarının girişine ‘Bitti’ yazıları astı. Pazardaki kurban satıcıları genel olarak bu seneden memnuniyetlerini dile getirirken, bazı çadırlarda ise alıcısını bekleyen kurbanlıklar olduğu görüldü.

PAZARLARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Mehmet Köseoğlu, "Son 3 tane kaldı. 30 tane getirmiştik. İyiydi bu sene 430 bin liradan sattık ortalama. Bayrama 1 gün kaldı. İnşallah herkes satar memnun olur. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

Resul Çoban isimli bir başka satıcı ise, "Hepsini bitirdik. Allah satmayanların yardımcısı olsun. Bu sene 52 hayvan sattık. Çoğunluğu bitmese de bir şey kalmadı pazarda. Son gün. Bu sene pek iyi olmasa da bitirdik. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Pazara kurbanlık almaya gelen Önder Bayageldi isimli vatandaş, "Bakıyoruz pazarlara fiyatlar normal. Son güne bıraktık işlerden dolayı" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: '2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin'
Trabzon'da heyelan dehşeti: Uçurumdan atıyordu bizi, zor kurtulduk
Hamamda bayılan 12 yaşındaki çocuktan acı haber geldi
Kocaeli'de denizin bir kısmı turuncuya döndü! Yetkililerden açıklama gecikmedi