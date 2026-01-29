Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı

Dünya Altın Konseyi'nin 2025’e ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, jeopolitik gerilimler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla artan güvenli liman arayışı, altına olan talebi zirveye taşıdı.

Küresel altın talebi, geçen yıl 2024’e göre yüzde 1 artarak 5 bin 2 tona yükselirken talep, geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl yatırım amaçlı altın talebi, bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona yükseldi.

Özellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin 801 tonu bulması, yatırımı ilk kez mücevherat talebinin önüne geçirdi. Altın mücevher talebi, altın fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle geçen yıl yüzde 18 düşerken Çin'in mücevher talebi yüzde 24 azalarak 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar geçen yıl fiziki altın alımlarını da artırdı. Külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep geçen yıl yüzde 16 artarak 1.374 tona yükseldi. Talepteki en güçlü artış Çin ve Hindistan'dan geldi. Bu iki ülke, bu kategorideki artışın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturdu.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI YAVAŞLADI

Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl yüzde 21 azalarak 1092 tondan 863,3 tona indi.

Raporda, merkez bankası altın alımlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde kaldığı fakat son dönemdeki hızına kıyasla yavaşladığı belirtildi.

ARZDAKİ ARTIŞ DÜŞÜK KALDI

Öte yandan, toplam yıllık altın arzı geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Geri dönüşüm faaliyetleri ile altın arzı yüzde 3 artışla 1404 tona yükseldi. Bu durum, ABD doları cinsinden altın fiyatındaki yüzde 67'lik artışa göre nispeten düşük bir tepki olarak değerlendirildi.

FİYAT ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (LBMA) göre altının ons fiyatı geçen yıl 53 kez rekor yenileyerek ortalama 3 bin 431 dolar seviyesine yükseldi.

Altının ons fiyatı yükselişine devam ediyor. Altın ons fiyatı yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara yükselerek rekor yeniledi. Geçen yılki yüzde 65'lik fiyat artışının ardından yılın başından bu yana altın ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 yükseldi.