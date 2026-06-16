Küresel elektrikli araç satışları arttı

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, mayıs ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

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Buna göre, geçen ay küresel çapta 1,8 milyon elektrikli araç satıldı. Bu satış hacmi, yıllık bazda yüzde 3 ve aylık bazda yüzde 7 artışa karşılık geldi.

Mayıstaki 1,8 milyonluk elektrikli araç satışının ardından, ocak-mayıs dönemindeki elektrikli araç satışları 7,5 milyona ulaştı. Bu dönemki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldi.

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Avrupa satışlardaki artışa liderlik ediyor, Çin'deki satışlarda düşüş sürüyor

Avrupa'da elektrikli araç satışları mayısta büyümeye devam etti. Geçen ay kıtadaki satışlar yıllık bazda yüzde 23 artışla 420 bin oldu. Bölgedeki elektrikli araç satışları ocak-mayıs döneminde ise yüzde 26 büyüyerek 2 milyona ulaştı.

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Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan yakıt fiyatları sonrası Avrupa'daki tüketiciler elektrikli araçlara yönelmeye devam ederken kıta genelinde uygulanan çeşitli teşvikler de satışları destekliyor.

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Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de ise elektrikli araç satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 990 bin oldu. Satışlar, ocak-mayıs döneminde de yüzde 15 gerileyerek 3,2 milyon olarak hesaplandı.

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Kuzey Amerika'da mayısta yüzde 26 düşüşle 120 bin elektrikli araç satıldı. Bölgede ocak-mayıs dönemindeki satışlar yıllık bazda yüzde 25 azalarak 580 bin oldu. Satışlardaki düşüşte özellikle ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması etkili oluyor.

Dünyanın geri kalanında ise mayıstaki elektrikli araç satışları yüzde 80 artışla 250 bine yükseldi. Satışlar ocak-mayıs döneminde yüzde 89 büyüyerek 1,1 milyona ulaştı.

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Benchmark Mineral Intelligence Veri Müdürü Charles Lester, mayıstaki satış rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarının bölgelere göre "karışık seyrini" sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa'nın en iyi performans gösteren bölgelerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Lester, "Yakıt fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor ve Orta Doğu'daki durumun gelişmeye devam etmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda benzin fiyatlarına ilişkin görünüm yakından takip edilmesi gereken bir konu olacak." ifadesini kullandı.

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Lester, Çin iç pazarındaki elektrikli araç satışlarının yıl başından beri yüzde 15 düşüşle durgun seyrini sürdürdüğünü anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"BYD, Chery ve Geely'nin uluslararası alanda öncülük ettiği ihracat, rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Çin'in iç pazardaki zayıflığı ve ihracatındaki gücü arasındaki uçurum genişlemeye devam ediyor. Kuzey Amerika'daki satışlar yıl başından bu yana yüzde 25 düştü ancak Kanada'nın Çin ile yeni imzaladığı gümrük kotası anlaşması, yeni rekabete kapı açmaya başlıyor. Genel olarak, bölgesel farklılıklar, Çin'in hızlanan ihracat odaklı dönüşümü ve değişen politika ortamı küresel elektrikli araç pazarını şekillendirmeye devam ediyor."