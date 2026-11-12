Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKüresel elektrikli araç satışları ekimde arttı
HaberlerUzmanpara

Küresel elektrikli araç satışları ekimde arttı

12.11.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

#Elektrikli Araç#Otomotiv Sektörü#Küresel Satışlar

Dünyada elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,09 milyona yükseldi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küresel elektrikli araç satışları ekimde arttı

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ekim ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, dünyada geçen ay 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar aylık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak yeniden büyümeye geçti.

Böylece, ocak-ekim döneminde dünyadaki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) elektrikli araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 36 yükselerek 510 bine çıktı. Öte yandan, AB'de satışlar aylık bazda yüzde 17 düşüş gösterdi.

AB'de ocak-ekim dönemindeki toplam elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 31 büyümeyle 4,5 milyonu buldu.

Haberin Devamı

Almanya'da elektrikli araç satışlarında Aralık 2022'den beri en yüksek hacme ulaşılırken, İngiltere'deki satışlar yıllık bazda yüzde 30 yükseldi.

Haberin Devamı

Çin'de yurt içi talep zayıf, ihracat artıyor

Haberin Devamı

Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 5 artışa ve yıllık bazda yüzde 12 düşüşe karşılık geldi. Ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerileyerek 9,1 milyon oldu.

Haberin Devamı

Elektrikli araçlar Çin'de daralan yurt içi otomobil pazarında giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Binek otomobil pazarının genelindeki daralma, elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha keskin olduğu için elektrikli araçların pazar penetrasyonu yeni bir zirveye ulaşıyor.

Yurt içi talep hala zayıf seyretmesine rağmen Çinli üreticiler üretimlerini sürdürdü ve yüksek hacimli ihracata devam etti. Binek otomobillere yönelik elektrikli araç ihracatı eylül ayındaki 558 bin adetten ekim ayında yaklaşık 600 bin adede yükselerek aylık bazda yeni bir rekora ulaştı.

Haberin Devamı

Çin'de 2027'ye yönelik politika kaynaklı olumsuz koşullar ise varlığını koruyor. AB'nin Çin'de üretilen hibrit araçların ithalatına getirdiği kota ve Çin'in yeni elektrikli araç ihracatına uygulanan KDV iadesini 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürme kararının satışlara yansıyacağı düşünülüyor.

Kuzey Amerika'daki satışlarda yılın ilk artışı

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları ise ekimde yıllık bazda yüzde 24 artışla 130 bin olarak kayıtlara geçti. Bu, bölgede bu yıl elektrikli araç satışlarında görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu.

Haberin Devamı

Ekimdeki satışlar aylık bazda yatay seyir izlerken, Kuzey Amerika'da ocak-ekim dönemindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 gerileyerek 1,3 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bölgede ekimdeki elektrikli araç satışlarının 110 binini ABD'deki satışlar oluşturdu. Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise ekimde yüzde 85 büyüyerek 300 bine çıktı. Ocak-ekim döneminde dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yüzde 93 yükselerek 2,6 milyona ulaştı. Avustralya ve Brezilya'da elektrikli araç satışlarında görülen güçlü artış, bu büyümeyi destekledi.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur zammında yeni hesap İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi
Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminine göre maaş listesi
Nişanlarına 10 gün kalmıştı Doktor Pelinin ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Nişanlarına 10 gün kalmıştı! Doktor Pelin'in ölümünde sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Galatasarayın transferinde Batrakov devrede Şampiyonlar Ligi kozu
Galatasaray'ın transferinde Batrakov devrede! Şampiyonlar Ligi kozu
Kelebekler Vadisi cinayetinde şaşırtan karar Tahliyeye giden 9 maddelik dilekçe
Kelebekler Vadisi cinayetinde şaşırtan karar! Tahliyeye giden 9 maddelik dilekçe
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginYa dost yönetim makbul seçmen diye algılanırsa!
Melih Aşık
Melih AşıkECEVİT’İN ANILARI
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalMesele Netanyahu değil, Siyonizm
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHaluk Bilginer’in ‘Türk’ rahatsızlığı!
Eren Aka
Eren AkaCOP31’de en güzel mesaj çocuklardan
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTürkiye’nin müzik hayatında yeni bir sayfa
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da İntisap, Hânegî-Himaye Usûlü ve Güç Ağları
Şükrü Andaç
Şükrü AndaçGelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya kuralım
İlgili Haberler
Malatyada askeri helikopter düştü Uzman isim CNN Türkte açıkladı: İşte 4 askerin şehit olduğu kazaya neden olan ihtimaller..
Malatya'da askeri helikopter düştü! Uzman isim CNN Türk'te açıkladı: İşte 4 askerin şehit olduğu kazaya neden olan ihtimaller..
Malatyada düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Malatya'da düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit! Siyasilerden peş peşe taziye mesajları
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit
COP31 İş Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim krizi ürkütücü boyutta
COP31 İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim krizi ürkütücü boyutta