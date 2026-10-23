Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKüresel ham çelik üretimi azaldı
HaberlerUzmanpara

Küresel ham çelik üretimi azaldı

23.10.2026 - 14:38 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Çelik Üretimi#Dünya Çelik Birliği

Küresel ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 142,4 milyon ton oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Küresel ham çelik üretimi azaldı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın dokuzuncu ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak 142,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 0,1 artışla 73,6 milyon tona yükseldi. İkinci sıradaki Hindistan ise üretimini yüzde 1,9 artırarak 13,9 milyon tona taşıdı.

Diğer önde gelen üreticilerden, tahmini verilere göre ABD'nin üretimi yüzde 4,3 artışla 7,2 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 6,2 artışla 5,5 milyon ton oldu. Japonya'da üretim yüzde 0,6 düşüşle 6,3 milyon tona gerilerken, Güney Kore üretimini yüzde 3,6 artırarak 5,2 milyon tona çıkardı.

Türkiye eylülde üretimini artırdı

Haberin Devamı

Türkiye, eylül ayında ham çelik üretimini geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artırarak 3,2 milyon ton seviyesinde gerçekleştirdi. Aynı dönemde Almanya'nın üretimi yüzde 13'lük düşüşle 2,6 milyon tona gerilerken, Brezilya'nın üretimi yüzde 0,8 azalarak 2,8 milyon ton oldu. İlk 10 üretici arasında en yüksek yıllık artışı​​​​​​​ yakalayan Vietnam ise üretimini yüzde 29,1 artışla 2,6 milyon tona ulaştırdı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yılın 9 ayında Türkiye büyüme trendini sürdürdü

Ocak-eylül dönemindeki toplam üretim verilerine bakıldığında, en büyük üretici Çin'in 9 aylık üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 724,8 milyon tona geriledi.

Haberin Devamı

Hindistan ise üretimini yüzde 5,6 artışla 130,0 milyon tona yükseltti. Aynı dönemde tahmini verilere göre ABD'nin 9 aylık üretimi yüzde 5,8 artarak 64,9 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 3,6 kayıpla 49,4 milyon ton oldu.

Japonya'nın üretimi yüzde 0,3 azalarak 60,3 milyon tona inerken, Güney Kore üretimini yüzde 2,9 artışla 48,0 milyon tona ulaştırdı.

Haberin Devamı

Türkiye, ocak-eylül döneminde ham çelik üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artırarak 29,8 milyon tona yükseltti ve büyüme eğilimini korudu.

Önemli üreticilerden Almanya'da 9 aylık üretim yüzde 4 artışla 26,5 milyon ton, Brezilya'da ise yüzde 1,7 azalışla 24,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti. 9 aylık toplamda en yüksek performansı sergileyen Vietnam ise üretimini yüzde 29,1 artırarak 23,2 milyon tona çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Trakya’ya geldi, Marmara’ya yayılıyor 2 il için sel uyarısı, İstanbul’a saat verildi
Trakya’ya geldi, Marmara’ya yayılıyor! 2 il için sel uyarısı, İstanbul’a saat verildi
Özgeye acı veda Cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
Özge'ye acı veda! Cübbesiyle son yolculuğuna uğurlandı
Asgari ücrette üç farklı hesap İşte masadaki en güçlü rakam
Asgari ücrette üç farklı hesap! İşte masadaki en güçlü rakam
Zonguldakta maden ocağında patlama Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirTürkiye’nin en büyük silahı, ısrarlı itirazcı ünvanı...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüNur topu gibi yeni bir sınavımız daha oldu!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinBerat Albayrak neden hedefte?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşDenizlerde balıktan çok plastik olacak
Mehmet Tez
Mehmet TezNeden arabesk?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirVelidedeoğlu koleksiyonu
İlgili Haberler
Ankarada korkunç olay 17 yıldır aranıyordu: Evinin altından kemikler çıktı
Ankara'da korkunç olay! 17 yıldır aranıyordu: Evinin altından kemikler çıktı
DMM’den flaş uyarı Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat
DMM’den flaş uyarı! Sosyal medyada yaş doğrulama tuzağına dikkat
Gebzede sel sularında sürüklenen araç 6 gün sonra Pendikte bulundu
Gebze'de sel sularında sürüklenen araç 6 gün sonra Pendik'te bulundu
Son dakika... MHPde kurultay tarihi belli oldu Bahçeliden açıklama
Son dakika... MHP'de kurultay tarihi belli oldu! Bahçeli'den açıklama