Küresel ham çelik üretimi ocakta geriledi

Dünya genelinde ham çelik üretimi, yılın ilk ayında Çin'deki sert düşüşün etkisiyle gerilerken, Türkiye, üretimini artırarak pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldı.

26.02.2026 - 16:54
Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi yılın ilk ayında, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azalarak 147,3 milyon tona geriledi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 75,3 milyon tona düştü. Ocak ayında Japonya'nın çelik üretimi yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 6,8 milyon tona inerken ABD'nin üretimi yüzde 3,3 yükselişle 7,1 milyon tona ulaştı.

Almanya'nın çelik üretimi geçen ay yıllık yüzde 15 artışla 3,1 milyon tona, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 5 yükselerek 5,6 milyon tona çıktı. Türkiye'nin ham çelik üretimi de ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 3,4 milyon tona yükseldi. Ocak ayında Brezilya'da yüzde 1,4 azalarak 2,7 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 15,1 artarak 2,6 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

