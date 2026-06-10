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Küresel LNG ticareti 2025'te büyüdü

10.06.2026 - 14:16 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enerji#LNG Ticareti

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti, Avrupa talebindeki güçlü toparlanma ve Atlantik Havzası'ndaki yeni arz dalgasıyla geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 428 milyon tona ulaştı.

Küresel LNG ticareti 2025te büyüdü

AA muhabirinin Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği'nin (GIIGNL) yıllık raporundan yaptığı derlemeye göre, 2025, LNG'de artan ticaret hacmi, hızlanan altyapı yatırımları, değişen tedarik stratejileri ve giderek bölgeselleşen talep dinamiklerinin bir araya geldiği yıl oldu. Küresel LNG ticareti, Avrupa talebindeki güçlü toparlanma ve Atlantik Havzası'ndaki yeni arz dalgasıyla piyasanın yeniden şekillenmesiyle 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 428 milyon tona yükseldi.

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Avrupa'nın LNG ithalatı 2025'te önceki yıla göre yüzde 29 artışla 126 milyon tona ulaşarak LNG ticaretinde büyümenin ana motoru oldu. Orta Doğu ve Afrika'nın ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 18,2 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde Asya'nın yıllık ithalatı yüzde 4 düşerek 271 milyon tona geriledi. Kuzey ve Güney Amerika'nın ithalatı da 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 17 azalışla 12,3 milyon tona düştü.

Küresel LNG ithalatında, talebin yüzde 63'ünü Asya, yüzde 30'unu Avrupa, yüzde 4'ünü Orta Doğu ve Afrika, yüzde 3'ünü ise Güney ve Kuzey Amerika bölgeleri oluşturdu.

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Avrupa'nın LNG ithalatı, boru gazı tedarikindeki azalma, düşük depolama seviyeleri ve elektrik sektöründeki yüksek talepten kaynaklı olarak, LNG'nin birincil gaz kaynağı olma rolünün güçlenmesiyle geçen yıl 28 milyon ton arttı. Orta Doğu ve Afrika, büyük ölçüde Mısır'ın LNG ithalatına hızlı dönüşünün etkisiyle en hızlı büyümeyi kaydetti.

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Asya'da ise LNG ithalatı 2025'te 11 milyon ton azaldı. Söz konusu gerilemede Çin kaynaklı etkenler öne çıktı. Çin'in Rusya'dan artan boru gazı ithalatı ve yerel üretimdeki yükselişin etkisiyle LNG ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 düştü. Japonya'da LNG ithalatı yüzde 0,5, Hindistan'da yüzde 6,3 azalırken Güney Kore'de yüzde 4 arttı.

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Amerika kıtasındaki ithalat, hidroelektrik enerjideki toparlanma ve boru hattı gazı mevcudiyetinin LNG ihtiyacını azaltmasıyla geriledi. Tedarikte büyümeye, Plaquemines LNG ve Corpus Christi Aşama 3 projelerinin devreye girmesiyle ihracatta büyük artış yakalayan ABD öncülük ederken Kanada, Moritanya, Senegal'deki projelerden de piyasaya yeni arzlar eklendi.

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Küresel sıvılaştırma ve yeniden gazlaştırma kapasitesi büyümeyi sürdürdü

Küresel sıvılaştırma kapasitesi 2025'te 3 yeni tesis ve bir kapasite artışıyla toplam 524 milyon tona ulaşırken, yeniden gazlaştırma kapasitesi de 9 yeni terminalin faaliyete geçmesiyle 1 milyar 247 milyon tona yükseldi.

Yeni terminaller, kapasite artırımları, yeniden işletmeye almalar ve FSRU (Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi) kurulumları Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da piyasa büyümesini destekledi. Terminal işletmecileri de hizmetlerini gemi yakıtı ikmali, bio-LNG, yeniden sıvılaştırma ve küçük ölçekli LNG dağıtımını kapsayacak şekilde giderek çeşitlendirirken özellikle ABD'de yeni projelere yönelik nihai yatırım kararları hız kazandı.

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Küresel LNG taşıma filosu yüzde 8 büyüdü

Rapora göre, LNG gemi inşa sektörü 2024'te 67 gemilik teslimat performansının üzerine çıkarak 2025'te ortalama taşıma kapasitesi 175 bin 586 metreküp olan 79 yeni LNG taşıma gemisini denizlerle buluşturdu. Bu yoğun teslimat trafiğiyle birlikte küresel filodaki gemi sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 8,8 büyüme kaydederek 899 gemiye ulaştı.

Bununla birlikte filonun LNG taşıma kapasitesi de geçen yıl sonu itibarıyla 136 milyon metreküpe yükselirken aktif filo kapasitesi ise 131 milyon metreküpe ulaştı. Küresel LNG filosu, 54 FSRU gemisiyle 30 bin metreküp kapasiteli 82 gemiyi de kapsıyor.

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