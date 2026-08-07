Küresel piyasalar ABD istihdam verisine odaklandı

ABD'li yetkililerin Orta Doğu'da sakinliğin yeniden tesis edilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarına karşın, haftanın sonuna gelinirken bu konuda henüz somut bir gelişme yaşanmaması, yatırımcıları olası yeni saldırılar konusunda tedirgin ediyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti. Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından petrol fiyatlarının yükselmesi bölgedeki gerilimlerin çözülmekten uzak olduğuna işaret etti. Buna ek olarak İran parlamentosundaki bir komitenin, ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesinde etkili oldu.

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Öte yandan ABD'de açıklanan istihdam verileri varlık fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Ülkede dün ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada 199 bine çıkmasına karşın piyasa beklentisinin altında kaldı. Söz konusu verinin bir önceki haftaya göre sınırlı şekilde artması, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

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Analistler, yatırımcıların ABD iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha net sinyaller almak amacıyla bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yakından izleyeceğini belirterek, söz konusu veriden Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlikleri yansıtıyor. Fiyatlamalar, bankanın gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 55 ihtimalle 25 baz puan artıracağı yönünde şekillenirken, ekim toplantısında yüzde 85 ihtimalle faiz artışı yapılması bekleniyor.

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Ayrıca Financial Times'ın haberinde, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon verilerinin yüksek çıkması durumunda, eylül toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğu belirtildi. Söz konusu haber akışı Fed'in faiz patikasına yönelik tahminleri etkiledi.

TAHVİL FAİZLERİNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

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Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları sürdüreceği endişeleriyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 6 baz puan artışla yüzde 4,68'e çıkarken, yeni günde de yüzde 4,69 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise 99 bandındaki duruşunu muhafaza ederken, dün yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 240 dolara inen altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 artışla 4 bin 264 dolardan alıcı buluyor. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 artışla 83,8 dolarda seyrediyor.

Bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti. Veri depolama şirketi Western Digital'in, bellek teknolojisine yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık dönemde gelirinin yüzde 44 arttığını, karının ise yaklaşık 11 katına çıktığını bildirmesine karşın hisseleri yüzde 13 değer kaybetti.

Sandisk'in hisseleri de 3 aylık dönemde gelirindeki artışa rağmen gelecek çeyreğe ilişkin gelir tahmininin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 6,8 düştü.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,18, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,85 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

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AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELDİ

Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir hakimken, Orta Doğu gündemi ve ABD'deki tarım dışı istihdam verisi bölge piyasalarında da yakından izlenecek.

Bölgede veri gündemi bugün sakin olacak. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,7 artsa da tahminleri aşamadı.

Öte yandan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, Avrupa Birliği'ne (AB), Fas ile olan sınırın güçlendirilmesi, bölgeye daha fazla personel ve ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.

Vivas, Sebte halkının üzgün, çaresiz, tedirgin, korkmuş ve endişeli olduğunu belirterek, 30-31 Temmuz'da yaklaşık 80 bin kişinin Sebte'ye girdiğini, İspanya hükümetinin resmi rakamının ise 75 bin olduğunu aktardı.

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Bu gelişmelere ilave olarak ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Fadeyev de ABD'ye Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine odaklanma çağrısında bulunarak, "Amerikan müzakerecilerinin yapıcı fikirleri varsa, bunları istişare etmeye her zaman hazırız." dedi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 ve Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,05 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş bölge ekonomileri açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan veriler, Çin'deki ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiği bilgisini verdi. Ülkede dış ticaret dengesi temmuzda 112,5 milyar dolar fazla verirken, ihracat yüzde 23,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Geçen ay ithalat ise yüzde 27,5 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Ayrıca Japonya'da da enflasyonun seyrine ilişkin mesaj verebilecek kritik veriler takip edildi. Japonya'da hanehalkı harcamaları haziranda yüzde 3,3 ile tahminlerin aksine azalış kaydetti. Ülkede hanehalkı harcamalarındaki azalışın mayıs ayına göre hız kazandığı gözlendi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ POZİTİF KAPATTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 13.798,82 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 düştü.

Dolar/TL dünü 47,6250'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 47,6990'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ile Almanya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı dış ticaret dengesi

09.00 Almanya, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, temmuz ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, temmuz ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, temmuz ayı tüketici enflasyon beklentisi