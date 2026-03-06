Küresel piyasalar ABD verisine odaklandı

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.



Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etki sahibi olacağını belirterek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." dedi.

Tarım dışı istihdam verisinin Fed'e yönelik tahminler üzerinde etkili olması bekleniyor



ABD'de bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin de bulunduğu istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti. Bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) odağında olan istihdam verileri geçtiğimiz aylarda beklentileri aşarak, iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret etmişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam verileri de ABD'de iş gücü piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın olmadığının sinyalini vermişti. Analistler, bugün söz konusu verilerden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirimi beklentilerine yönelik tahminleri etkileyebileceğini söyledi.



Jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ABD ve İsrail'in İran ile savaşı karşısında Fed'in nasıl tepki vereceğinin, bu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne kadar süreceğine bağlı olacağını söyledi. Barkin, benzin fiyatlarının yükselmesinin enflasyonist bir durum olduğunun altını çizdi.

New York borsası negatif seyretti



Artan küresel risk algısı ve yüksek enerji maliyetlerine yönelik endişelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,61, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne alıcılı başladı. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkisiyle hafta başından beri yükselen petrol fiyatları yeni günde düşüş eğiliminde seyrediyor. Brent petrol, dün yüzde 3 yükselişle 83,2 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 82,9 dolardan işlem görüyor.



ABD'de tahvil piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü 6 baz puan yükselişle yüzde 4,14 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizi yeni günde ise yatay seyretti. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,6 yükselişle 99,3 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde 0,4 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.



Altının ons fiyatı dün dolar endeksindeki yükseliş, kar realizasyonları ve piyasalardaki yüksek oynaklığın etkisiyle yüzde 1,2 düşüşle 5 bin 77 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 1,1 primle 5 bin 130 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında jeopolitik gerilimler etkili olmayı sürdürdü



Avrupa borsalarında Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif bir seyir öne çıkarken, bölgeden gelen açıklamalar takip edildi. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, çatışmanın hızlı sona ermesinin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli ve genel olarak sınırlı olacağı değerlendirmesini yaparken, aksi durumda ise enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesinin, Euro Bölgesi'nde hem enflasyonun yükselmesine hem de ekonomik faaliyetlerin zayıflamasına yol açabileceğinin altını çizdi.



Nagel ayrıca, özellikle İran ekseninde uzayacak bir savaşın makroekonomik dengeleri bozabileceğine dikkati çekti. Analistler, Avrupa tarafındaki kırılgan büyüme ortamının yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik belirsizliklerden etkilenmesinin bölgedeki temel risklerden olduğunu ifade ederek, halihazırda devam eden enflasyonla mücadele sürecinin uzamasına yol açmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise İran'ın, savaşı ihraç etmeye ve mümkün olduğunca çok ülkeye yaymaya çalıştığını belirtti. Kallas, Orta Doğu’daki kaosun uluslararası hukukun aşınmasının sonucu olduğunu belirterek, bu durumdan Rusya'nın yanı sıra Çin ve ABD'yi de dolaylı olarak sorumlu tuttu.



Şirketler tarafında ise Alman basınında yer alan haberlere göre Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki Osnabrück fabrikasında askeri araç üretmeyi değerlendirdiği bildirildi. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,61 geriledi. Bölgede endeks vadeli kontratlar ise güne hafif alıcılı başladı.

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor



Asya tarafında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölge genelinde yükselen enerji maliyetleri ve enerji tedariki temel gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çin'in geçen günlerde aldığı enerji ihracat önlemlerinin yanı sıra Rus pazarına erişim imkanı da Çin piyasalarında risk algısının daha sınırlı hissedilmesinde etkili oluyor. Çin ve Hong Kong piyasaları bölgede pozitif ayrışırken, ülkede imalat sanayi faaliyetlerinin büyük bir sekteye uğramayacağı ve enerji tedarikinin süreceği beklentileri yatırımcıları rahatlatıyor.



Bunlara ek olarak, Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporu ve bütçe taslağını meclise sundu. Çin hükümeti, 2026'da ülke ekonomisinin yüzde 4,5 ila 5 büyümesinin hedeflendiğini açıkladı. Böylece önceki 3 yıllık dönemdeki yüzde 5 civarı büyüme hedefi geriye çekilmiş oldu. Ayrıca, ÇUHK'a sunulan bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarılması maddesi de yer aldı.



Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Güney Kore'de şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarına rağmen Güney Kore piyasaları devam eden jeopolitik gerilim ve enerji tedarik endişeleriyle satıcılı seyrini sürdürüyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Borsa günü yükselişle tamamladı



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,65 azalışla 15.201,00 puandan işlem gördü.



Dolar/TL, dünü 43,9970'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,0720'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.



Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri



13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla



13.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması



16.30 ABD, şubat ayı tarım dışı istihdam



16.30 ABD, şubat ayı ortalama saatlik kazançlar



16.30 ABD, şubat ayı işsizlik oranı



16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar



17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit dengesi