Küresel piyasalar ABD verisine odaklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a çok sert bir darbe indireceklerini söylemesi sonrası İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin izlenmesine yönelik bir protokol üzerinde çalıştığı yönündeki haberler piyasalardaki risk algısının bir nebze de olsa azalmasını sağladı. Bu haberlere karşın Trump'ın daha sonra tekrar gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapması ve çatışmaların devam etmesi piyasaların yön arayışı içerisine girmesine neden oluyor.

Analistler, her şeyin artık günden güne değil, saatten saate değiştiği bir ortamda olumlu haber akışının bile piyasalarda fiyatlanamadığına vurgu yaptı.

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams yükselen enerji fiyatlarının ekonomi üzerinde etkisinin zaman almasını beklediğini belirterek, para politikasının iyi konumlanmış olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mart ile biten haftada 202 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan veriler ise ABD'de mart ayında işten çıkarmaların şubat ayına göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu.

Öte yandan Trump, bazı ithal patentli ilaçlara yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanmasını ve çelik, alüminyum ile bakırın aralarında bulunduğu metallere yönelik mevcut vergilerin hesaplama yönteminde değişikliğe gidilmesini öngören kararları imzaladı.

Bu kapsamda, ABD'de üretilmeyen ve ülkede üretim yatırımı bulunmayan şirketlere ait patentli ilaçlar ve bileşenleri yüzde 100 gümrük vergisine tabi tutulacak. Öte yandan Trump, çelik, alüminyum ve bakır ithalatına 232. madde kapsamında uygulanacak tarifelere ilişkin de bildiri imzaladı.

Buna göre, söz konusu metallere yönelik tarifeler, yapay olarak düşük tutulmuş yabancı fiyatlar yerine, ithal edilen ürünlerin tam değeri üzerinden hesaplanacak. Öte yandan bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında bulunacak.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Şubat ayında 92 bin azalan tarım dışı istihdamın, martta 95 bin artması bekleniyor. Savaşa dair etkilerin yanında yapay zeka kaynaklı iş kayıpları olacağına dair endişeler de devam ediyor.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yatay seyirle yüzde 4,31'de, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde seyrediyor.

Dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,8 yükselişle 106,5 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 10,1 artarak 103,8 dolardan, altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 674 dolardan kapandı.

Gelecek hafta da petrol fiyatlarındaki seyrin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

New York borsası dün günü karışık seyirle tamamladı. ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısı 358 bin 23 ile piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla şirketin hisseleri yüzde 5,4 değer kaybetti.

ABD'li özel kredi şirketi Blue Owl'un piyasalarda artan yatırımcı endişeleriyle yılın ilk çeyreğinde portföyünün yüzde 21,9'una ulaşan çıkış taleplerini, yüzde 5'lik likidite kotasını uygulayarak karşıladığını bildirmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 1,6 azaldı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ABD'de piyasalar "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ DÜŞÜŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları, ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın daha da şiddetleneceği endişeleriyle günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Jeopolitik risklerden kaynaklı enflasyonist baskıların artacağına yönelik endişelerle bu yıl Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın hisseleri, yatırım bankası Morgan Stanley’nin yatırım notunu düşürmesi ve hedef fiyatını 9,40 eurodan 7,50 euroya çekmesinin ardından yüzde 3,4 değer kaybetti. Benzer şekilde, Portekizli havayolu şirketi TAP Air Portugal’a yönelik satın alma ilgisiyle gündeme gelen Air France-KLM hisseleri de günü yüzde 4’e yakın düşüşle tamamladı.

Otomotiv sektöründe ise Stellantis, İtalya ve ABD pazarlarından gelen güçlü satış verilerinin desteğiyle piyasadan pozitif ayrıştı. Şirketin hisseleri, Milano borsasında yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, yüksek enerji maliyetleri ve hammadde tedarikinde yaşanan aksamalar yarı iletken sektörünü baskılamaya devam etti. Dünyanın önde gelen çip üretim ekipmanı üreticilerinden Hollanda merkezli ASML’nin hisseleri ise yüzde 2,2 geriledi.

Bu gelişmelerle, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise enerji hisselerindeki yükselişin desteğiyle yüzde 0,69 arttı.

Avrupa piyasaları da bugün "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla kapalı olacak.

ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin izlenmesine yönelik bir protokol üzerinde çalıştığı yönündeki haberler sonrasında Çin hariç pozitif seyrediyor.

Dolar/yen paritesi kritik olarak kabul edilen 160 seviyelerine yakın seyrederken, Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, döviz piyasalarında artan spekülatif hareketlere karşı hazır olduklarını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de mart ayına ilişkin RatingDog hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Japonya'da mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI ise 52,8'den 53,4'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Hong Kong borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 13.051,69 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 15.160,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 44,4587'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,5500'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.

ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle, küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, mart ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, mart ayı işsizlik oranı

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü/bileşik PMI