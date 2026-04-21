Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran’ın İslamabad’da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarında görülen olumsuz tepkileri sınırladı. Analistler, piyasaların olumsuz haberlere korkulduğu kadar kötümser tepkiler vermediğini belirtti. Piyasaların olumsuz senaryoları fiyatlama konusunda isteksiz kaldığını ifade eden analistler, İran tarafından gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol, üre, gübre, alüminyum ve doğal gazın savaş öncesine kadar olmasa bile gerilemesinin olumlu fiyatlanabilecek gelişmeler arasında yer alacağı öngörülüyor.

Mevcut ateşkes süresinin sona erecek olması da jeopolitik risklerin yeniden tırmanma ihtimalini canlı tutuyor. Bu arada Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen İran heyetinin, başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtmişti.

PİYASALARIN ODAĞINDA KEVİN WARSH DA YER ALIYOR

Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmaya devam ederken, diğer taraftan Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'un açıklamaları da takip ediliyor.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, bugün Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'un söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı.

Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti. ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,18 azalışla 90,3 dolar seviyesinde seyrediyor.

Yatırımcıların temkinli bir tavır tutunmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,25, dolar endeksi sınırlı yükselişle 98,1 seviyesinde bulunuyor. Doların gücünü korumasıyla altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 789 dolardan işlem görüyor.

Analistler, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasının altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti. New York borsası, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARI, SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

ABD-İran geriliminin artmasıyla Avrupa piyasalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Analistler, yükselen enerji maliyetleri ve artan değerlemeler nedeniyle Avrupa hisse senetlerinin artık birkaç ay öncesine kıyasla yatırımcılara cazip gelmediğini belirtti.

Avrupa'dan lüks ürünler satan sektörlerin hisseleri, jeopolitik gerilimler ve talep endişelerinin piyasa havasını olumsuz etkilemesi üzerine düştü.

Fransız moda ve lüks giyim firması LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton yüzde 1,77, Fransız lüks tüketim markası Hermes İnternational yüzde 2,58, diğer bir Fransız lüks ürün şirketi Kering yüzde 2,13 değer kaybetti.

Havayolu ve turizm şirketlerinde de düşüşler öne çıktı. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın hisseleri yüzde 3,42, İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in hisseleri yüzde 3,1 Alman uluslararası turizm şirketi TUI'nın hisseleri yüzde 3,14 azaldı.

Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu oran, Ağustos 2022'den bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti. Almanya'da mart ayına ilişkin ÜFE yıllık bazda ise yüzde 0,2 azaldı.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında, jeopolitik gerginliklerin azalması ve yapay zeka sektöründeki canlanma ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Güney Kore borsasındaki yükselişler dikkati çekerken, yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 4,5'in üzerinde arttı. Analistler, Güney Kore'de sadece teknoloji değil savunma ve enerji ekipman sektörlerinin hisselerinin de ülkenin borsasındaki sert yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan ABD/İsrail-İran Savaşı'nın kısa vadede sona erme ihtimalinin azalmasının Japonya'da ekonomik ve enflasyon görünüme ilişkin belirsizlikleri artmasından dolayı Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta faiz artırımından kaçınması bekleniyor.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi, yüzde 0,1 artışla 159 seviyesinde seyrediyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi, 6.368,77 puanla rekor seviyeyi gördü.

VİOP AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,36 artarak 16.812,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 44,8689'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 44,8780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, nisan ayı Zew ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları