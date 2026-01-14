Küresel piyasalar karışık seyirde

ABD'nin ekonomiye ilişkin açıklanan verileri ve ülkedeki gelişmeler dünya genelinde pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Dün, ülkede enflasyon verileri beklentilere paralel sonuçlansa da hükümetin kapalı kaldığı dönemde sağlıklı ölçümleme yapılamadığına ilişkin değerlendirmeler bu duruma yönelik iyimserlikleri törpüledi.

ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.

Enflasyon raporunda, Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) ilişkin ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından yer almadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu verilerin ışığında Fed'in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler göze çarptı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcıların mart ve nisan aylarına yönelik beklentilerinin de bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştığı izleniyor.

ABD'NİN İRAN'A OLASI MÜDAHALESİ GÜNDEMDE

Yatırımcıların odağında olan jeopolitik gelişmelerde, ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı sergilediği tutum öne çıkıyor. Başkan Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Körfez ülkeleri Trump yönetimini İran'a yönelik olası bir saldırıdan vazgeçirmeye çalışıyor.

Söz konusu haber akışında Körfez ülkelerinin, İran'a yönelik olası saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini aksatmasından ve oluşabilecek bölgesel istikrarsızlıklardan endişe ettiğini bildirildi.

Bu arada Dünya Bankası, yayımladığı yeni raporunda, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltti. Raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ilişkin tahminin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu bildirildi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dünkü kapanışının 1 baz puan üzerinde yüzde 4,18'de, dolar endeksi ise yatay seyirle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Artan jeopolitik tansiyon yatırımcıları güvenli liman varlıklara iterken, yatırımcıların bu refleksi ons altını daha da yukarı taşıyor. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 1,1 artışla 4 bin 639 dolardan işlem görerek rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Kıymetli metallerden gümüşün onsunda da artış dikkati çekiyor. Gümüşün onsu bugün yüzde 5 artışla 91 doları aşarak rekor tazeledi ve son 3 işlem gününde yükselmesinin ardından yeni güne de alış ağırlıklı başlamış oldu.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 64,9 dolarda seyrediyor.

TRUMP'IN KREDİ KARTI FAİZLERİNE SINIR SÖYLEMİ ÖN PLANDA

Kurumsal tarafta ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri, bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın kredi kartı faizlerine yüzde 10'luk üst sınır getirilmesini önermesinin, finans şirketlerinin karlılığını olumsuz etkileyebileceği tahminlerinin söz konusu düşüşte etkili olduğunu ifade etti.

Yatırımcılar, ABD'de büyük bankaların açıklayacağı bilançoları yakından takip ediyor. Bu doğrultuda bugün Bank of America ve Wells Fargo'nun finansal sonuçları bekleniyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün negatif bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,8 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İran'daki protestolara karşı dış askeri müdahale söylemlerinin artışından dolayı endişe duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı protestoculara gösterilere devam etmeleri tavsiyesinde bulunup, "yardım yolda" ifadesini kullanmasıyla ilgili bir soru üzerine Dujarric, "Şunu belirtmek isterim ki, İran'ın durumuyla ilgili olarak gördüğümüz askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz." dedi.

Öte yandan Dünya Bankası, yayımladığı yeni raporunda, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltti. Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye yükseltildiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,14 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya tarafında ise Japonya'daki teşvik beklentileri ve Çin'de yapay zeka ve yarı iletken şirketleri öncülüğündeki yükselişlerle bölge genelinde risk iştahı yüksek seyrediyor.

ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek düzenlemeye gitti. Bu gelişmeyle Çinli çip üreticisi hisseleri de yükseldi.

Çinli teknoloji şirketi Cambricon Technologies hisseleri yüzde 1,6, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri de yüzde 2,1 artış kaydetti.

Öte yandan Japonya'da erken seçim konusu gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Erken seçim olasılığına dair haber akışı, Başbakan Takaichi Sanae'nin parlamentoda daha güçlü bir konum elde edeceği ve bu sayede de hükümetinin daha fazla mali teşvik sağlayabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 54.522 puanla rekor kırdı. Dolar/yen paritesi 159,5 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, Dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması durumunda kura müdahale olabileceğini söyledi. Bu durumda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına ilişkin beklentilerin nisan ayına kayabiledeği öngörülüyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de dış ticaret dengesi aralıkta 808,8 milyar yuan (yaklaşık 114 milyar dolar) fazla verdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,2 yükseldi.

BORSA GÜNÜ REKOR SEVİYEDEN TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyesini 12.428,44 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 14.125,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü yükseliş eğiliminde 43,1530'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üstünde 43,1680'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Japonya, aralık ayı yıllık makine siparişleri

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

18.00 ABD, aralık ayı ikinci el konut satışları

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu