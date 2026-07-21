Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Çip üreticilerinin hisselerinin yükselmesi ve ABD ile İran'ın tekrar müzakere masasına oturabileceğine ilişkin artan umutlara karşın, Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi piyasalarda yön arayışının öne çıkmasına neden oluyor.

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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları diplomatik çözüme yönelik iyimserliği artırdı. Ateşkes umutlarına karşın bölgede taraflar arasında karşılıklı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTTI, YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" belirtti. İran basınında ise Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.

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ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesi, İran’ın Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemelerde bulunması ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerinin oldukça sınırlı kalması enerji arz güvenliğini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

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Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu. Husilerin açıklamasının ardından enerji maliyetlerinin yükseleceğine yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırırken dün 5 baz puan artışla yüzde 4,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bugün yatay bir seyir izleniyor.

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Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 87 dolarda seyrederken, altının onsu yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 60 dolardan işlem görüyor. Öte yandan ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

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Söz konusu gelişmeyle ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeler yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor. Trump, ABD'ye alüminyum ithalatının ulusal güvenliğe oluşturduğu tehdidi gidermeyi ve ülkenin alüminyum sektörüne yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan bir başkanlık bildirisi imzaladı.

Bu hafta büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların çip üreten şirketlerin hisselerindeki aşırı oynaklığın geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı konusunda belirleyici olması bekleniyor. Diğer taraftan Orta Doğu'dan gelen karışık haber akışıyla dün 101,027'e kadar çıkan dolar endeksi bugün 100,9 seviyesinde seyrediyor.

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NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

New York borsası artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün düşüşle kapandı. Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsaları, dün Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerle petrol ve doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların enflasyonist baskıları artıracağına yönelik öngörülerle karışık seyretti.

Bu hafta Avrupa'da bankaların bilançoları öne çıkacak. Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İngiltere İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Burnham'ın, Starmer hükümetinden hangi alanlarda ayrışacağı yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor. Burnham, yeni kabinesinde görev alacak bakanları açıklamaya başladı. 11 Haziran'da askeri harcamaların yetersiz olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığından istifa eden John Healey Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

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Burnham'ın hükümetin borçlanma ve harcama kurallarına uyarken "her türlü esnekliği" arayacağını söylemesinin ardından İngiltere’de tahvil piyasasında satış baskısı arttı. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi 7 baz puan artışla yüzde 4,43'e çıktı.

Diğer taraftan Ryanair'ın karının Orta Doğu'daki çatışmalardan dolayı ve azalan talepten dolayı ilk çeyrekte yüzde 34 gerilmesiyle şirketin hisseleri yüzde 5,8 geriledi. Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

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ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında da teknoloji şirketlerinde görülen yükselişlerin pozitif etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Tayvanlı TSMC'nin hisseleri yüzde 3,2, Güney Koreli Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,5 arttı.

Öte yandan Çinli yapay zeka şirketi Moonshot AI, kısa süre önce kullanıma sunduğu Kimi K3 modeline beklenenden fazla ilgi gösterilmesi nedeniyle yeni abonelikleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Söz konusu modelin düşük maliyetle de yüksek performans sunulabileceğini ortaya koyması, sektörde halihazırdaki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin sürmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükseldi.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 geriledi. Dolar/TL dün günü yatay seyirle 47,1760'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,2000'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi