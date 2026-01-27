Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik taraftaki sakinleşme ile ABD'deki mali ve ticari gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde cumartesi günü bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesi sonrasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler çoğalırken, Kongre'deki bazı Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığının finansmanını içeren tasarıyı onaylamayacaklarını ifade etti. Bu durum, ABD'de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.

Hükümetin tekrar kapanma riski piyasaların odağına yerleşirken, bu durum risk algısının yükselmesine neden oldu.

Ticaret tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile bir anlaşma yapılması halinde Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması dikkat çekti. Bunun ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Kanada-ABD-Meksika ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklere saygı duyduğunu açıkladı.

TRUMP, GÜNEY KORE'YE YÖNELİK TARİFELERİ ARTIRDI

Başkan Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Kurumsal tarafta, Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtmasının ardından yüzde 1 yükseldi.

Yarı iletken sektöründen gelen olumlu haber akışı ve artan küresel risk iştahıyla New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Pay piyasaları tarafında haftanın geri kalanında ABD'li teknoloji devlerinden Meta, Microsoft, Tesla, Apple ve IBM ile General Motors ve Starbucks gibi şirketlerin bilançoları yakından takip edilecek.

Dün jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleriyle altının onsu 5 bin 111 doları görerek rekor kırdı.

Kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri veren ons altın günü yüzde 1,5 yükselişle 5 bin 55,5 dolardan tamamladı. Yeni güne de yükseliş eğiliminde başlayan ons altın şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 5 bin 88 dolardan alıcılı buluyor.

Son dönemlerde altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de dün rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 117,7 doları görmesinin ardından kar realizasyonlarının etkisiyle günü yüzde 5,9 yükselişle 108,5 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise gümüşün onsu yüzde 1,24 artışla 109,9 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD tahvil piyasasında 4 günü bulan alış ağırlıklı seyrin ardından bugün hafif satıcılı bir seyir dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı bir yükselişle yüzde 4,23 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 düşüşle 97 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 1 azalışla 64,3 dolarda bulunuyor.

AB İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASININ DUYURULMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacı öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin düşürüleceği fakat bazı tarım ürünlerinin kapsam dışında kalması bekleniyor. Bunlara ek olarak, anlaşmayla birlikte AB menşeili otomotivlerin daha geniş bir pazar hacmine ulaşması tahmin ediliyor.

Analistler, son yıllarda Çin etkisiyle güç kaybeden Avrupalı otomotiv üreticilerinin yapılan ticaret anlaşmasıyla satışlarının artabileceğini belirtirken, anlaşmanın detaylarının yatırımcıların hisse ve sektör tercihlerinde etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti. Bölgede endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

ASYA BORSALARINDA YARI İLETKEN RALLİSİ

Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekiyor. ABD'nin önemli yarı iletken imalatçılarından Intel'in bilançosu sonrası ABD endekslerinde yarı iletken tarafında ortaya çıkan satış baskısı yeni ürün ve yatırım haberlerinin ardından yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Söz konusu seyir Asya tarafında daha güçlü hissedilirken, Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören çip malzemesi üreticisi Resonac Holdings'in hisseleri yüzde 6, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,3, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,1 ve yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 2,1 yükselişle işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 3,2 ve Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 2 artışla alıcı buluyor.

Bölge piyasalarında alış ağırlıklı seyir dikkati çekerken, Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarife adımının etkilerinin sınırlı olduğu takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle işlem görüyor.

BIST100 ENDEKSİ REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Dün günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,42 değer kazanarak 13.177,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 14.813,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dünü 43,3520'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,3920'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, kasım ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, ocak ayı New York Fed tüketici güven endeksi