Küresel piyasalar toparlanma eğiliminde

ABD ile İran arasında çoğunlukla arabulucular üzerinden ilerleyen görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik piyasalara nefes aldırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu belirtmesi ve görüşmeleri yürüttükleri İranlı yetkililerin tutumuna ilişkin yaptığı olumlu değerlendirmeler, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine dair umutları besledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bölgedeki tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarının sınırlanabileceğine işaret etmesiyle tahvil piyasalarında da satış baskısı zayıfladı.

Brent petrolün varili dün yüzde 4,8 düşüşle 102,3 dolara gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 10 baz azalışla yüzde 4,58'e çekildi. Yeni işlem gününde Brent petrolün varili yüzde 0,1 artışla 102,4 dolardan işlem görürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yatay seyrediyor. Öte yandan dünyanın en büyük şirketi konumundaki ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilanço ve sonraki çeyrek için 92,8 milyar dolarlık gelir öngörülmesi piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Şirket, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Haberin Devamı

Bu gelişmelere ek olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları da yakından takip edildi. Söz konusu tutanaklar, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini gösterdi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Analistler, jeopolitik risk primindeki çözülme ve Nvidia öncülüğünde güçlenen yatırımcı iştahının piyasalarda kısa vadeli rahatlama sağlasa da Fed tutanaklarının enflasyon konusunda hala sıkı bir duruşa işaret etmesinin, iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttuğunu belirtti. Söz konusu gelişmelerle dün yüzde 1,4 artışla 4 bin 543 dolara çıkan altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 535 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,2 azalışla 99,1 seviyesine gerilerken bugün yatay seyrediyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Kurumsal tarafta, dün bilançosunu açıklayan indirimli ürün mağaza zinciri TJX'in hisseleri, şirketin yıllık satış ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 6'ya yakın yükseldi. ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yaklaşık yüzde 4 düşüş gösterdi. Söz konusu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 1,08, Nasdaq endeksi yüzde 1,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,31 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa pay piyasalarında da azalan jeopolitik risk algısı ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi. Bölge genelinde düşen enerji fiyatlarının enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik beklentiler riskli varlıklara olan talebi destekledi.

Haberin Devamı

Euro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında geldi. Euro Bölgesi'nde nihai verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel şekilde arttı. İngiltere'de ise martta yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 2,8'e geriledi. Ülkede aylık enflasyon da yüzde 0,7 oldu.

Enflasyondaki yavaşlama işaretleri ve Orta Doğu'da enerji akışının yeniden hızlanacağı beklentileri Avrupa borsalarında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Güney Kore'de teknoloji rallisi yaşanıyor

ABD ve Avrupa'da teknoloji öncülüğünde artan risk iştahının yeni günde Asya tarafına yansıdığı görülürken, Güney Kore'de teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki hızlı yükseliş dikkati çekiyor.

Haberin Devamı

Analistler, Nvidia’nın açıkladığı güçlü bilançonun ardından yatırımcıların yeniden yapay zeka temasına odaklandığını belirtirken, söz konusu yükselişte Samsung Electronics’te yaklaşık 50 bin çalışanın ücret anlaşmazlığı nedeniyle planlanan grev kararının askıya alınmasının da etkili olduğunu ifade etti.

Güney Kore'de Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,6, SK Hynix'in hisseleri yüzde 11,5 ve LG Electronics'in hisseleri yüzde 26,8 yükseliş kaydetti. Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da dış ticaret dengesi nisanda beklentilerin aksine 301,9 milyar yen (yaklaşık 1,9 milyar dolar) fazla verdi. Ülkede çekirdek makine siparişleri martta aylık bazda yüzde 9,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 5,9 arttı.

Japonya'da sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ise mayısta önceki aya göre azaldı. Ülkede mayısta imalat sanayi PMI 54,5, hizmet sektörü PMI 50 ve bileşik PMI 51,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düştü.

Erdoğan-Trump görüşmesinde bölgesel ve küresel konular ele alındı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,44 yükseldi. Dolar/TL kuru dünü 45,5935'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 45,6120'den işlem görüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı cari işlemler hesabı

11.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

15.30 ABD, haftası haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, nisan ayı inşaat izinleri

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi