Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Bu durum diğer yandan enflasyon konusunun temkinli şekilde ele alınması yönünde bir mesaj niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel düzeyinin kontrollü görünümünü teyit etti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmezken, bankanın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapması bekleniyor.

DAVOS'TAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu bugün sona erecek. Ekonomik ve politik aktörlerin önemli mesajlar verdiği zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında bazı Avrupa ülkelerine yönelik olarak açıkladığı ve haziran ayında yüzde 25’e varması öngörülen tarife takviminde geri adım atması, küresel piyasalarda ticaret gerilimlerinin tırmanabileceğine yönelik endişeleri sınırladı.

Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun hafiflemesine yönelik müzakereler için de gözlerin çevrildiği Davos'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlendi.

Bu arada Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlamaya yönelik girişimler de takip ediliyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Söz konusu gelişmeler dünya genelinde farklı coğrafyalarda süregelen jeopolitik gerilimlerin körüklediği korkuları bir miktar azalttı.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR SEVİYELERİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerin ışığında tahvil tarafında ABD ekonomisinin sağlamlığına işaret eden verilerin ardından alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24'e çekildi.

Kıymetli metallerde de alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Enflasyon tarafında yukarı yönlü bir sürpriz yaratmayan veriler, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerini bozmaması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi, özellikle gümüş tarafını etkileyen endüstriyel hızlanmayla kıymetli metallerde rekor seviyeler görüldü.

Altının ons fiyatı dün 4 bin 928 dolara çıkarak rekor kırarken, yeni işlem günün de 4 bin 967 doları görerek tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Gümüşün onsu da dün 96,6 dolarla yeni zirveye ulaşırken, bugün rekorunu 99,25 dolara çıkardı.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,4 düşüşle 98,4 seviyesine inerken, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 63,9 dolarda bulunuyor.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,91 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Davos'ta yapacağı konuşmaya çevrildi.

Bölge borsalarının pozitif seyrinde Trump'ın Grönland konusundaki ısrarını hafifletmesi, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler öne çıktı.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın, Trump'ın Grönland'a yönelik tehditleri nedeniyle askıya alınan Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecine yeniden başlanacağını bildirmesi de ticaret üzerindeki riskleri azalttı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın, Grönland'a ilişkin ilk planlarından ve ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmesine minnettar olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında Euro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,5 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

BOJ, FAİZİ SABİT TUTTU

Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler bölge gündeminin odağını oluşturuyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) yılın ilk para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca banka, 2025 ve 2026 mali yılları için büyüme ve enflasyon tahminlerini yükseltti.

Politika metninde, Japonya ekonomisinin, yurt dışı ekonomilerin yeniden bir büyüme patikasına girmesiyle ılımlı bir büyümeyi sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Hükümetin ekonomik tedbirleri ve gevşek finansal koşulların desteğiyle, gelirden harcamaya uzanan olumlu döngünün kademeli olarak güçlenmesinin öngörüldüğü belirtilen metinde, ekonominin farklı ülkelerde uygulanan ticaret ve diğer politikalardan da etkilenebileceği aktarıldı.

Metinde ücretler ile fiyatların karşılıklı etkileşim içinde ılımlı biçimde arttığı mekanizmanın korunması ve çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ılımlı yükselişin süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Japonya'da kabine, Başbakan Takaiçi Sanae'nin, erken genel seçim için Temsilciler Meclisi'ni feshetme kararını onayladı. Başbakan Takaiçi Sanae, daha önce Temsilciler Meclisi'nin, erken yapılması planlanan genel seçimler için 23 Ocak'ta feshedileceğini duyurmuştu.

Normal şartlarda görev süresi 2028'e kadar devam edecek olan meclisin feshi, acil erken genel seçim sürecini başlatıyor. 8 Şubat'ta yapılacak genel seçim için kampanya süreci 27 Ocak'ta başlayacak.

Ülkede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Taze gıda kaleminin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,4 artış göstererek BoJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Diğer taraftan, Çin Merkez Bankası referans dolar/yuan paritesini 2023'ten beri ilk kez 7 seviyesinin altında belirledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng ve Çin'de Şanghay bileşik endeksleri yüzde 0,3 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 düştü.

TCMB, POLİTİKA FAİZİNDE 100 BAZ PUANLIK İNDİRİME GİTTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,33 artışla 14.492,00 puandan tamamladı.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdi.

Para Politikası Kurulu duyurusunda enflasyonun ana eğiliminin aralıkta gerilediğinin kaydedildi.

Öncü verilerin ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret ettiği belirtilen duyuruda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." denildi.

Buna ek olarak TCMB toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dünü 43,2560'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,3440'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.30 Japonya, BoJ Başkanı Ueda'nın konuşması

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, kasım ayı öncü endeks

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi