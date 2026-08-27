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Kuru soğan ithalatında yüzde 5 gümrük vergisi uygulamasının süresi uzatıldı

27.08.2026 - 10:44 | Son Güncellenme:

#İthalat#Gümrük Vergisi#Kuru Soğan

Kuru soğan ithalatında yüzde 5 gümrük vergisi uygulamasının süresi 31 Ocak 2027'ye uzatılırken, yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi.

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Kuru soğan ithalatında yüzde 5 gümrük vergisi uygulamasının süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında 31 Ağustos'ta sona erecek yüzde 5 gümrük vergisi uygulaması 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Bu düzenlemeden önce soğan ithalatında yüzde 49,5 gümrük vergisi uygulanıyordu. Ayrıca, yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisi, bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanacak.

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AYÇİÇEĞİ YAĞINDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Ticaret Bakanlığından yağlık ayçiçeğine ilişkin yapılan açıklamada da piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

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İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen anılan ürünün ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yağ üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihlerinde yüzde 12 gümrük vergisi uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler ile Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda olası arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin dikkate alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

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"Ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli ham maddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla, yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varılmıştır. Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm içinde piyasalardaki arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye devam edecek, bu doğrultuda üretici ve tüketici refahını birlikte gözeterek piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürecektir."

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