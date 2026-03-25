Kuyumcuda satışı durmuştu! Piyasada altın bulamayan ne yapacak?

Milliyet.com.tr/ Altın fiyatlarında sert hareketler son sürat devam ediyor. Hafta başında 5.843 TL seviyesini test ederek 2026’nın dip seviyesini gören gram altın fiyatı yeniden 6.500 TL seviyelerinde yön arayışını sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu’daki belirsizlikler, savaşın şiddeti ve enerji tesislerine ilişkin saldırılar arttıkça bu, altında sert geri çekilmelere neden oluyor.

Savaşın başladığı tarihten bu yana gram altın fiyatı %15’in üzerinde değer kaybederken, düşüşün nereye kadar devam edeceği de merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılarına 5 gün ara verildiğini duyurması bir nebze altına yarasa da Orta Doğu'dan gelen çelişkili açıklamalar ve çatışmaların sürmesi altın fiyatlarını baskılıyor.

‘KAPALIÇARŞI’DA ALTIN YOK SATILDI’

Öte yandan altındaki düşüşü fırsat bilen vatandaşların haftanın ilk iki işlem gününde kuyumculara akın ederek uzun kuyruklar oluşturduğu ve piyasada gram altın bulunamadığı gözlendi. Kuyumcular 1 gram 24 ayar altının tükendiğini söylüyor. Peki piyasada altın bulamayanlar, altına alternatif olarak ne alabilir? Pazartesi günü 5.800 TL seviyelerinden dönen gram altında bundan sonra daha fazla düşüş olur mu? Yükselişte hangi seviyeler radarda?

Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Gram altın 2 Mart’ta 7.660 TL seviyesini gördü. Serbest piyasada ise fiyatlar 8.100 TL seviyelerini görmüştü. Spot piyasada bu seviyelerden geri çekilme ile 5.800 TL’ye kadar geldi. Savaşın seyri ile birlikte altın fiyatlarında düşüşte etkili olan, merkez bankalarının faiz indirimlerini durdurması ve yeniden faiz artırma ihtimallerinin yükselmesiydi. Düşüşte hem ons altın hem de gram altında tarihi zirvelerin görülmesi ve teknik olarak aşırı alım bölgesine girilmesi etkili oldu.

Gram altın tarafında 2 Mart’ta 7.660 TL görülürken buradan geri çekilmeler hızlandı pazartesi günü 5.800 TL’ye kadar geri çekilme gördük. Bu seviye oldukça önemli bir destek noktasıydı. Buradan bir dönüş yaşandı. Bu da yerli yatırımcının gram altına olan talebini artırdı. Pazartesi günü itibarıyla Kapalıçarşı’da gram altın yok satıldı.

‘5400 TL SON DERECE KRİTİK BİR SEVİYE’



Gram altın bir dengelenme sürecinde. İlk destek 6.150-6.180 TL seviyeleridir. Bu seviyelerin altında ise 5.800-5.400 TL seviyeleri ikinci destek noktaları. 5.400 TL son derece kritik bir seviyedir. Bu trend değişimini beraberinde getirebilir.

ALTINDA TARİHİ KAYIP SERİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Dirençlere baktığımızda ise 6.650 TL’nin aşılması bize düşüş trendinin bittiği sinyalini verir. Mart başında 8.100 TL’yi baz aldığımızda altında teknik olarak çok ciddi bir geri çekilme alanı olduğunu görüyoruz.

8.000 TL’DEN ALANLAR NE YAPACAK?

Vatandaşın altına yönelmesinde başlıca etken maliyet düşürmeydi. Gelinen noktaya baktığımızda %22-23'lük bir indirim alanı yaratmış durumda. Bu seviyelerden yapılacak kademeli alımlar ortalama maliyeti altında 7.000 TL bandında çekecektir. Bu da ciddi bir fırsatı beraberinde getirebilir. Ancak hala bir satış potansiyeli olduğu unutulmamalıdır.

‘FİYATLAR 8.100 TL’Yİ TEST ETMEK İSTEYECEKTİR’



Piyasalar gördüğü zirveleri unutmaz, buna kısaca ‘zirve hafızası’ diyebiliriz. Fiziki tarafta gram altın 8.100 TL’yi fiyatladıysa orta vadede bu bir mıknatıs görevi yapar. Jeopolitik risklerin tekrar tırmanması durumunda piyasalar bu rakamı test etmek isteyecektir.

Peki kritik eşik neresi? Fiziki tarafta özellikle tepki alımlarının kalıcı olması için ilk etapta 6.650 TL direncinin aşılması gerekiyor. Bu seviyeler geçilmeden 8.100 TL yolculuğunu tekrar başlayabileceğini söylemek teknik olarak zor olacaktır.

KUYUMCUDA FİZİKİ ALTIN BULAMAYANLAR NE YAPMALI?

Borsada hisse senedi şeklinde işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1) alabilirler. Altına dayalı fonlar da alabilirler. Banka üzerinden de alınabilir. Atlın ve faiz karışımı karma fonlar da alınabilir. Emtia fonları yine alınabilir.

Özellikle fiziki piyasa ile bankalar arası piyasada fiyat farkı oluşacaktır. Burada yatırımcıya önemli bir not düşelim. Fiziki olarak aldıysa fiyatı not etmelidir. Aldığı rakam serbest piyasada 7.500 TL. Şu anda spot piyasada 6.300 TL. Böyle olunca zarar ettiklerini düşünüyorlar. Fiziki piyasa ile bankalar arası makası göz önünde bulundurmuyorlar. Oysa serbest piyasada daha az zarar ediyor veya kara geçmiş olabilirler. Yatırımcıların nereden aldıysa oradaki fiyatları takip etmeleri doğru olacaktır.

YÜKSELİŞTE HANGİ SEVİYELER RADARDA?

6.300 TL’nin üzerindeki her seviye için ilk önce 6.450 TL, sonrasında 6.600 TL ve 7.000 TL hedef değer olarak karşımızda olacaktır.”