Lahmacunda fırsatçılık! Fethiye’deki restorana bakanlık incelemesi

28.05.2026 - 12:25 | Son Güncellenme:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda uygulanan yüksek fiyat tarifesi medyaya yansırken, Ticaret Bakanlığı işletmeyle ilgili inceleme başlattı. Özellikle bir lahmacunun 1450 TL’ye satıldığı yönündeki paylaşımlar sonrası denetim ekipleri harekete geçti.

HABER MERKEZİ- Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin gerekli inceleme ve denetim süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda Muğla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu restoranda denetim gerçekleştirdi.

BAKANLIK EKİPLERİ İŞLETMEDE DENETİM YAPTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir.

24 ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır."

