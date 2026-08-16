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UzmanparaLisanslı depoculukta yeni dönem: Kapasite ve sermaye şartları artırıldı
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Lisanslı depoculukta yeni dönem: Kapasite ve sermaye şartları artırıldı

16.08.2026 - 12:14 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Lisanslı Depoculuk#Depolama Kapasitesi

Ticaret Bakanlığının lisanslı depoculuk sektörüne yönelik yeni düzenlemeleriyle bu alanda sistemin daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin yapıya kavuşturulması, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

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Lisanslı depoculukta yeni dönem: Kapasite ve sermaye şartları artırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde değişiklik yapıldı.

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Bu kapsamda, tarımsal ürünlerin güvenli ve sağlıklı koşullarda depolanması, üreticilerin ürünlerini daha etkin şekilde değerlendirebilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar devam ediyor. 266 lisanslı depoculuk şirketi, 14,4 milyon tonluk depolama kapasitesiyle, üretim arzı ve tarımsal üretimin değerini bulmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu tebliğ değişiklikleriyle yeni tesislerde bulunması gereken asgari çelik silo sayısı belirlendi ve lisanslı depolar için asgari depolama kapasitesi 35 bin ton oldu. Ayrıca mevcut lisanslı depo işletmelerine, gerekli şartları karşılamaları kaydıyla, kapasite artış izni alma imkanı getirildi.

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Lisanslı depo işletmelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedeflenirken bu doğrultuda lisanslı depo işletmelerinin asgari sermaye tutarları artırıldı, depolama kapasiteleri yükseltildi.

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Yeni düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin yapıya kavuşturulması, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

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Bakanlık, tarımsal ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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