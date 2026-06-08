08.06.2026 - 06:55 | Son Güncellenme:
TOKİ 64 il konut projesi kapsamında satışa çıkacak evlerin hangi şehirlerde ve mahallelerde yer aldığı merak ediliyor. 'TOKİ satılık evler nerede yapılacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. İşte TOKİ 64 ilde konut listesi...
Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen yeni TOKİ kampanyası için geri sayım başladı. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ 64 il konut projesinden yararlanmak isteyenler, hangi illerde konut satışının yapılacağını ve kampanyaya ilişkin başvuru kriterlerini öğrenmek için detayları yakından takip ediyor.
TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?
En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor: 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.
Kurasız açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacak.
İşte TOKİ'nin il ve mahalle bazında proje alanları...
Afyonkarahisar'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Başmakçı, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Emirdağ, Hocalar, Merkez, Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Başmakçı'da 9, Bolvadin'de 29, Çay'da 38, Dazkırı'da 7, Emirdağ'da 105, Hocalar'da 19, Merkez ilçede 48, Sandıklı'da 99 ve Sinanpaşa'da 42 konut satışa çıkarılacak. Böylece Afyonkarahisar genelinde toplam 396 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Ağrı'da TOKİ kapsamında satışa sunulacak konutlar Diyadin ve Tutak ilçelerinde bulunuyor. Diyadin ilçesinde 53, Tutak ilçesinde ise 65 konut satışa çıkarılacak. Böylece Ağrı genelinde toplam 118 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Aksaray'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağaçören, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ağaçören'de 47, Güzelyurt'ta 36, Ortaköy'de 61, Sarıyahşi'nde 52 ve Sultanhanı'nda 23 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aksaray genelinde toplam 219 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna sunulacak.
Amasya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Hamamözü ve Suluova ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Hamamözü ilçesinde 50, Suluova ilçesinde ise 18 konut satışa çıkarılacak. Böylece Amasya genelinde toplam 68 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Ankara'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayaş'ta 86, Çamlıdere'de 36, Çubuk'ta 40, Güdül'de 3, Haymana'da 4 ve Kızılcahamam'da 19 konut satışa çıkarılacak.
Başkentin en fazla konut ayrılan ilçeleri arasında ise Mamak ve Sincan öne çıkıyor. Mamak ilçesindeki farklı etaplarda toplam 1.330 konut satışa sunulurken, Sincan ilçesindeki projelerde toplam 574 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Ankara genelinde toplam 2.062 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.
Antalya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akseki ve Serik ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akseki ilçesinde 14 konut satışa çıkarılacak. Serik ilçesinde ise farklı projeler kapsamında 21 ve 11 olmak üzere toplam 32 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Antalya genelinde toplam 46 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Ardahan'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Göle ilçesinde yer alıyor. Göle ilçesindeki projede toplam 13 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Artvin'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 30 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Aydın'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Efeler ve Söke ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Efeler ilçesinde 300, Söke ilçesinde ise 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aydın genelinde toplam 310 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Balıkesir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Altıeylül, Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde yer alıyor. Altıeylül ilçesindeki farklı projelerde toplam 129 konut satışa çıkarılacak. Bigadiç ilçesinde iki ayrı etapta toplam 48 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Susurluk ilçesinde ise 36 konut satışa sunulacak. Böylece Balıkesir genelinde toplam 213 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa çıkarılacak.
Batman'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Beşiri, Gercüş ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Beşiri ilçesinde 78, Gercüş ilçesinde 80 ve Merkez ilçede 430 konut satışa çıkarılacak. Böylece Batman genelinde toplam 588 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Bayburt'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 172 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Bilecik'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde yer alıyor. Buna göre İnhisar ilçesinde 74, Merkez ilçede 57, Osmaneli ilçesinde 28, Pazaryeri ilçesinde 17 ve Söğüt ilçesinde 30 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bilecik genelinde toplam 206 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Bingöl'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 88 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Bitlis'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Adilcevaz, Merkez ve Tatvan ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Adilcevaz ilçesinde 22, Merkez ilçede 76 ve Tatvan ilçesinde 164 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bitlis genelinde toplam 262 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Burdur'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Altınyayla, Bucak, Çavdır, Gölhisar ve Tefenni ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Altınyayla ilçesinde 29, Bucak ilçesinde 32, Çavdır ilçesinde 135 ve Tefenni ilçesinde 15 konut satışa çıkarılacak. Gölhisar ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 58 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Burdur genelinde toplam 269 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Büyükorhan'da 45, Gemlik'te 37, Gürsu'da 96, Harmancık'ta 23 ve İnegöl'de 125 konut satışa çıkarılacak.
Karacabey ilçesi ise farklı etaplarda hayata geçirilen projelerle dikkat çekiyor. İlçedeki beş ayrı projede toplam 1.383 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Mustafakemalpaşa ilçesindeki iki projede toplam 79 konut satışa sunulurken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede toplam 320 konut yer alıyor. Ayrıca Orhaneli ilçesinde 52, Yenişehir ilçesinde ise 40 konut satışa çıkarılacak. Böylece Bursa genelinde toplam 2.200 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Çanakkale'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ayvacık, Gelibolu, Karacaören ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ayvacık ilçesinde 68, Gelibolu ilçesinde 16, Karacaören bölgesinde 9 ve Merkez ilçede 15 konut satışa çıkarılacak. Böylece Çanakkale genelinde toplam 108 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Çankırı'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kızılırmak, Merkez, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kızılırmak ilçesinde 19, Şabanözü ilçesinde 23 ve Yapraklı ilçesinde 9 konut satışa çıkarılacak. Merkez ilçedeki iki ayrı projede ise toplam 32 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Çankırı genelinde toplam 83 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Çorum'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Bayat ilçesinde 44, İskilip ilçesinde 50, Osmancık ilçesinde 41 ve Sungurlu ilçesinde 22 konut satışa çıkarılacak. Böylece Çorum genelinde toplam 157 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Denizli'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt ve Pamukkale ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Acıpayam ilçesinde 108, Bekilli ilçesinde 98, Beyağaç ilçesinde 56 ve Bozkurt ilçesinde 19 konut satışa çıkarılacak. Pamukkale ilçesindeki üç ayrı projede ise toplam 38 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Denizli genelinde toplam 319 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Düzce'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Çilimli ilçesinde 20, Gölyaka ilçesinde 43, Gümüşova ilçesinde 48 ve Kaynaşlı ilçesinde 19 konut satışa çıkarılacak. Böylece Düzce genelinde toplam 130 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Edirne'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Enez, Merkez, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Enez ilçesinde 29, Merkez ilçede 41, Süloğlu ilçesinde 34 ve Uzunköprü ilçesinde 23 konut satışa çıkarılacak. Böylece Edirne genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Elazığ'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağın, Arıcak ve Baskil ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Ağın ilçesinde 11, Arıcak ilçesinde 9 ve Baskil ilçesinde 11 konut satışa çıkarılacak. Böylece Elazığ genelinde toplam 31 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Erzincan'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Çayırlı ve İliç ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Çayırlı ilçesinde 6 konut satışa çıkarılacak. İliç ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 31 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Erzincan genelinde toplam 37 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Erzurum'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Oltu ve Pasinler ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Oltu ilçesinde 9, Pasinler ilçesinde ise 12 konut satışa çıkarılacak. Böylece Erzurum genelinde toplam 21 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Eskişehir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Günyüzü ilçesinde 66 konut satışa çıkarılacak. Odunpazarı ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 499 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Eskişehir genelinde toplam 565 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Gaziantep'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Araban ilçesinde yer alıyor. Araban ilçesindeki projede toplam 7 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Giresun'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bulancak ilçesinde yer alıyor. Bulancak ilçesindeki projede toplam 38 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Gümüşhane'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçedeki projede toplam 44 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Hakkari'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Yüksekova ilçesinde yer alıyor. Yüksekova ilçesindeki projede toplam 86 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Isparta'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Aksu, Gelendost, Merkez ve Yalvaç ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Aksu ilçesinde 52, Gelendost ilçesinde 16, Merkez ilçede 16 ve Yalvaç ilçesinde 92 konut satışa çıkarılacak. Böylece Isparta genelinde toplam 176 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
İzmir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde yer alıyor. Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede toplam 225 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Selçuk ilçesinde ise üç farklı etapta toplam 81 konut satışa sunulacak. Böylece İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Afşin ve Elbistan ilçelerinde yer alıyor. Afşin ilçesindeki projede toplam 265 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Elbistan ilçesinde ise farklı etaplarda hayata geçirilen sekiz ayrı projede toplam 808 konut satışa sunulacak. Böylece Kahramanmaraş genelinde toplam 1.073 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Karabük'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Eskipazar ilçesinde 90, Safranbolu ilçesinde ise 37 konut satışa çıkarılacak. Böylece Karabük genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Karaman'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçesindeki Akçaşehir beldesinde bulunan projede toplam 120 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kars'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçesindeki Karacaören Mahallesi'nde bulunan iki ayrı projede toplam 48 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kars genelinde toplam 48 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Kastamonu'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Ağlı ilçesinde yer alıyor. Ağlı ilçesindeki projede toplam 28 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kayseri'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akkışla, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akkışla ilçesinde 27, Develi ilçesinde 39, Yahyalı ilçesinde 28 ve Yeşilhisar ilçesinde 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Kayseri genelinde toplam 104 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kırıkkale'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Bahşılı, Çelebi ve Delice ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Bahşılı ilçesinde 5, Çelebi ilçesinde 14 ve Delice ilçesinde 66 konut satışa çıkarılacak. Böylece Kırıkkale genelinde toplam 85 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kırklareli'nde TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kofçaz, Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kofçaz ilçesinde 50, Pınarhisar ilçesinde 14 konut satışa çıkarılacak. Lüleburgaz ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 75 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kırklareli genelinde toplam 139 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Kırşehir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Kaman ve Merkez ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Kaman ilçesinde 45 konut satışa çıkarılacak. Merkez ilçedeki Özbağ beldesinde bulunan projede ise 175 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kırşehir genelinde toplam 220 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Kocaeli'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Derince, Gebze ve İzmit ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Derince ilçesinde 51, Gebze ilçesinde 69 konut satışa çıkarılacak. İzmit ilçesindeki üç ayrı projede ise toplam 303 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Kocaeli genelinde toplam 423 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Konya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akşehir, Beyşehir, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Selçuklu, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akşehir'de 62, Beyşehir'de 16, Çumra'da 50, Doğanhisar'da 27 ve Ereğli'de 80 konut satışa çıkarılacak.
Hüyük ilçesindeki iki ayrı projede toplam 115 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Kadınhanı'nda 23 konut satışa sunulacak. Karapınar ilçesindeki üç farklı projede ise toplam 158 konut yer alıyor. Kulu ilçesinde 98, Selçuklu ilçesinde 205 konut satışa çıkarılacak.
Taşkent ilçesindeki iki ayrı projede toplam 124 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Yalıhüyük'te 24 ve Yunak'ta 16 konut satışa sunulacak. Böylece Konya genelinde toplam 998 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Kütahya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Domaniç, Dumlupınar, Gediz ve Hisarcık ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Domaniç ilçesinde 17, Dumlupınar ilçesinde 53, Gediz ilçesinde 22 ve Hisarcık ilçesinde 35 konut satışa çıkarılacak. Böylece Kütahya genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Malatya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutların tamamı Yeşilyurt ilçesinde yer alıyor. Yeşilyurt ilçesinin İkizce Mahallesi'nde hayata geçirilen yedi ayrı projede toplam 1.000 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Malatya genelinde toplam 1.000 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Manisa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Salihli ve Soma ilçelerinde yer alıyor. Salihli ilçesindeki iki ayrı projede toplam 65 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Soma ilçesinde ise 50 konut satışa sunulacak. Böylece Manisa genelinde toplam 115 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Mardin'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutların tamamı Artuklu ilçesinde yer alıyor. Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesi'nde hayata geçirilen iki ayrı projede toplam 452 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Mardin genelinde toplam 452 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Mersin'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Akdeniz, Mut ve Silifke ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Akdeniz ilçesinde 45, Mut ilçesinde 54 ve Silifke ilçesinde 157 konut satışa çıkarılacak. Böylece Mersin genelinde toplam 256 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Muğla'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Milas ilçesinde yer alıyor. Milas ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan projede toplam 97 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Muş'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ilçede yer alıyor. Merkez ilçesindeki Kepenek Mahallesi'nde bulunan projede toplam 147 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Nevşehir'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Derinkuyu, Kozaklı, Merkez ve Ürgüp ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Derinkuyu ilçesinde 15, Kozaklı ilçesinde 147 ve Ürgüp ilçesinde 103 konut satışa çıkarılacak. Merkez ilçedeki iki ayrı projede ise toplam 52 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Nevşehir genelinde toplam 317 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Rize'de TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Muradiye ilçesinde yer alıyor. Muradiye ilçesindeki Yeşildere Mahallesi'nde bulunan projede toplam 5 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Sakarya'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arifiye ilçesinde yer alıyor. Arifiye ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan projede toplam 20 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Samsun'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar 19 Mayıs, Atakum, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde yer alıyor. Buna göre 19 Mayıs ilçesinde 123, Çarşamba ilçesinde 83 ve Ladik ilçesinde 38 konut satışa çıkarılacak. Atakum ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 440 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Böylece Samsun genelinde toplam 684 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.
Siirt'te TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Merkez ve Tillo ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Merkez ilçede 218, Tillo ilçesinde ise 76 konut satışa çıkarılacak. Böylece Siirt genelinde toplam 294 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Sivas'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Altınyayla, Gemerek, Kangal, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Altınyayla ilçesinde 61, Gemerek ilçesinde 34, Kangal ilçesinde 66, Suşehri ilçesinde 32 ve Yıldızeli ilçesinde 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Sivas genelinde toplam 203 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Şırnak'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar İdil ilçesinde yer alıyor. İdil ilçesinin Dirsekli Mahallesi'nde bulunan projede toplam 275 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Tekirdağ'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Çorlu, Muratlı, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yer alıyor. Çorlu ilçesindeki farklı etaplarda hayata geçirilen yedi ayrı projede toplam 236 konut vatandaşların başvurusuna açılacak. Muratlı ilçesinde 50, Saray ilçesinde 49 ve Süleymanpaşa ilçesinde 89 konut satışa sunulacak. Böylece Tekirdağ genelinde toplam 424 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Tokat'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Erbaa ve Turhal ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Erbaa ilçesinde 39, Turhal ilçesinde ise 20 konut satışa çıkarılacak. Böylece Tokat genelinde toplam 59 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Van'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Erciş ve Gürpınar ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Erciş ilçesinde 150, Gürpınar ilçesinde ise 11 konut satışa çıkarılacak. Böylece Van genelinde toplam 161 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Yozgat'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Boğazlıyan, Merkez, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Boğazlıyan ilçesinde 90, Merkez ilçede 40, Sorgun ilçesinde 54 ve Şefaatli ilçesinde 32 konut satışa çıkarılacak. Böylece Yozgat genelinde toplam 216 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
Zonguldak'ta TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Karaman beldesinde yer alıyor. Karaman beldesindeki projede toplam 19 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.