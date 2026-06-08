TOKİ'NİN 20 BİN KONUTU HANGİ İLLERDE SATIŞA ÇIKACAK?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen yeni TOKİ kampanyası için geri sayım başladı. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ 64 il konut projesinden yararlanmak isteyenler, hangi illerde konut satışının yapılacağını ve kampanyaya ilişkin başvuru kriterlerini öğrenmek için detayları yakından takip ediyor.

TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

TOKİ 20 BİN SATILIK KONUTLAR NEREDE, ŞARTLARI NELER?

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel şartları taşıması gerekiyor: 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.

Kurasız açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 64 ilde toplam 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden alınacak.

İşte TOKİ'nin il ve mahalle bazında proje alanları...