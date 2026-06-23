23.06.2026 - 07:53 | Son Güncellenme:
TOKİ satışlarının tamamlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kalırken, bazı projelerde tüm konutların satılması dikkat çekti. Kura çekimi yapılmadan gerçekleştirilen açık satış uygulamasında vatandaşlar, başvuru şartlarını ve güncel satış durumunu yakından takip ediyor. İşte 23 Haziran Salı günü itibarıyla 64 ilde devam eden TOKİ kampanyasında il il güncel satış durumu.
CANLI
TOKİ tarafından 64 ilde toplam 20 bin konut için başlatılan kurasız açık satış kampanyasında süreç devam ediyor. 15 Haziran 2026 tarihinde başlayan satışlarda bazı il ve ilçelerdeki konutlar kısa sürede alıcı bulurken, çok sayıda projede başvurular halen sürüyor. Kampanya kapsamında satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece vatandaşların konut sahibi olabilmesi için tanınan sürenin tamamlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı.
TOKİ'nin açık satış yöntemiyle yürüttüğü kampanyada ön başvuru şartı, gelir kriteri ve ikamet zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kampanya şartlarını taşıyan vatandaşlar, yaşadıkları şehirden bağımsız olarak satışa sunulan konutlara başvuruda bulunabiliyor. Örneğin Ankara'da ikamet eden bir vatandaş Bursa'daki, İzmir'de yaşayan bir vatandaş ise başka bir ildeki projeden konut satın alabiliyor.
Açık satış uygulamasında konutlar kura ile değil, başvuru sırasına göre satılıyor. Başvurusunu tamamlayarak gerekli peşinat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar konut sahibi olabiliyor. Başvurular proje bazında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla kabul edilirken, hangi proje için hangi bankaya müracaat edilmesi gerektiği bilgisi TOKİ'nin resmi satış ekranında yer alıyor.
Satışların başlamasının ardından bazı projelerdeki tüm konutlar satılırken, birçok il ve ilçede satış süreci devam ediyor. TOKİ'nin satış listesi güncellendi. İşte TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü 20 bin konutluk kampanyada il il güncel satış durumu...
Afyonkarahisar genelinde toplam 396 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin kurasız açık satış kampanyasında ilk tükenen projeler belli oldu. Başmakçı'da satışa sunulan 9 konutun tamamı satılırken, Dazkırı'daki 7 konut da alıcı buldu. Böylece kentte şu ana kadar en az 16 konut satılmış oldu.
Bolvadin, Çay, Emirdağ, Hocalar, Merkez, Sandıklı ve Sinanpaşa'daki projelerde ise satışlar devam ediyor.
Ağrı genelinde toplam 118 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Ağrı'daki projelerinde satışlar devam ederken, Diyadin ilçesinde satışa sunulan 53 konut ile Tutak ilçesindeki 65 konut için başvurular sürüyor. Kentte şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, Diyadin ve Tutak'taki projelerde vatandaşların konut sahibi olabilmesi için satış süreci devam ediyor.
Aksaray genelinde toplam 219 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Ağaçören, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda süreç devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan 219 konut için başvurular sürüyor. Ağaçören'de 47, Güzelyurt'ta 36, Ortaköy'de 61, Sarıyahşi'nde 52 ve Sultanhanı'nda 23 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Amasya genelinde toplam 68 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Hamamözü ve Suluova ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda süreç devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, Hamamözü ilçesindeki 50 konut ve Suluova ilçesindeki 18 konut için başvurular sürüyor.
Ankara genelinde toplam 2.062 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin başkentteki projelerine yoğun ilgi gösterilirken, bazı ilçelerde satışa sunulan tüm konutlar kısa sürede alıcı buldu. Çamlıdere'deki 36 konut, Çubuk'taki 40 konut, Haymana'daki 4 konut ile Sincan'ın Saraycık bölgelerindeki toplam 227 konutun tamamı satıldı. Böylece Ankara'da şu ana kadar en az 307 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların en yoğun şekilde devam ettiği ilçe ise Sincan olarak öne çıkıyor. Yenipeçenek ve Saraycık mahallelerindeki çok sayıda projede başvurular sürerken, Mamak'ta toplam 1.300 konutluk beş ayrı projede satışlar devam ediyor. Ayaş, Güdül ve Kızılcahamam ilçelerindeki projeler de halen vatandaşların tercihine açık durumda. Ankara genelinde kalan projelerde satış süreci devam ediyor.
Antalya genelinde toplam 46 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Antalya'daki projelerine yoğun ilgi gösterilirken, Serik ilçesinde satışa sunulan iki ayrı projedeki toplam 32 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 32 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği tek proje ise Akseki ilçesinde bulunuyor. Akseki'de satışa çıkarılan 14 konut için başvurular sürerken, Antalya genelinde halen bu projedeki konutlar vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Ardahan genelinde toplam 13 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Göle ilçesinde satışa sunduğu projede yer alan 13 konut için başvurular devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, Göle ilçesindeki Kubilay Bey Mahallesi'nde satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Artvin genelinde toplam 30 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Seyitler Mahallesi 2. Etap projesinde satışa sunulan 30 konut için başvurular devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, Artvin'de satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Aydın genelinde toplam 310 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Efeler ve Söke ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, Efeler ilçesindeki Savrandere Mahallesi projesinde 300, Söke ilçesindeki Akçakonak Mahallesi projesinde ise 10 konut için satışlar sürüyor.
Balıkesir genelinde toplam 213 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Altıeylül, Bigadiç ve Susurluk ilçelerinde satışa sunduğu projelerde başvurular devam ederken, ilk tükenen proje de belli oldu. Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Etap projesinde satışa sunulan 1 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 1 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projelerde ise Altıeylül'de toplam 128, Bigadiç'te 48 ve Susurluk'ta 36 konut için başvurular sürüyor. Balıkesir genelinde kalan projelerde satış süreci devam ederken, toplam 212 konut halen vatandaşların tercihine açık bulunuyor.
Batman genelinde toplam 588 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Beşiri, Gercüş ve Merkez ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Batman Merkez ilçesindeki Çiğero Mahallesi projesi 430 konutla kampanyanın kentteki en büyük projesi olarak öne çıkarken, Beşiri ilçesinde 78 ve Gercüş ilçesinde 80 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Batman genelinde satışa sunulan toplam 588 konut için başvurular sürüyor.
Bayburt genelinde toplam 172 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Gençosman Mahallesi 1. Etap 1. Kısım projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan 172 konut için vatandaşların başvuruları sürüyor.
Bingöl genelinde toplam 88 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Sancak Beldesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan 88 konut için vatandaşların başvuruları sürüyor.
Bilecik genelinde toplam 206 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Bilecik'teki projelerinde ilk tükenen proje de belli oldu. Pazaryeri ilçesinde satışa sunulan 17 konutun tamamı satılırken, böylece kentte şu ana kadar en az 17 konut alıcı bulmuş oldu.
İnhisar, Merkez, Osmaneli ve Söğüt ilçelerindeki projelerde ise satışlar devam ediyor. Buna göre İnhisar'da 74, Merkez ilçede 57, Osmaneli'nde 28 ve Söğüt'te 30 konut için başvurular sürüyor. Bilecik genelinde kalan projelerde toplam 189 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Bitlis genelinde toplam 262 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Adilcevaz, Merkez ve Tatvan ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Bitlis'teki en büyük proje 164 konutla Tatvan ilçesinde yer alırken, Merkez ilçede 76 ve Adilcevaz ilçesinde 22 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Bitlis genelinde satışa sunulan toplam 262 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında vatandaşlar konut sahibi olma fırsatını değerlendirmeye devam ediyor.
Burdur genelinde toplam 269 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Altınyayla, Bucak, Çavdır, Gölhisar ve Tefenni ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmuyor.
Burdur'daki en büyük proje 135 konutla Çavdır ilçesinde yer alırken, Altınyayla'da 29, Bucak'ta 32, Gölhisar'daki iki ayrı projede toplam 58 ve Tefenni'de 15 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Burdur genelinde satışa sunulan toplam 269 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç devam ediyor.
Bursa genelinde toplam 2200, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Bursa'daki projelerine yoğun ilgi gösterilirken, bazı ilçelerdeki projelerde satışa sunulan tüm konutlar kısa sürede alıcı buldu. Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mahallesi projesinde yer alan 15 konutun tamamı satılırken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede satışa çıkarılan toplam 320 konut da tükendi. Böylece kentte şu ana kadar en az 335 konut satılmış oldu.
Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerindeki projelerde ise satışlar devam ediyor. Özellikle Karacabey ilçesinde yer alan beş ayrı projede toplam 1.383 konut satışta bulunurken, kent genelindeki en büyük konut stoku da bu ilçede yer alıyor. Bursa genelinde kalan projelerde satış süreci sürerken, binlerce konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Çanakkale genelinde toplam 108 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Ayvacık, Gelibolu, Karacaören ve Merkez ilçelerinde satışa sunduğu projelere yoğun ilgi gösterildi. Güncel verilere göre kentte satışa çıkarılan tüm konutlar alıcı buldu.
Ayvacık'ta 68, Gelibolu'da 16, Karacaören'de 9 ve Merkez ilçede 15 konutun tamamının satılmasıyla birlikte Çanakkale'de satışa sunulan 108 konutun tamamı tükenmiş oldu. Böylece Çanakkale, TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü kurasız açık satış kampanyasında tüm projelerin satışının tamamlandığı iller arasına girdi.
Çankırı genelinde toplam 83 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Çankırı'daki projelerinde ilk tükenen proje de belli oldu. Merkez ilçedeki Karatekin Mahallesi projesinde satışa sunulan 5 konutun tamamı satılırken, kentte şu ana kadar en az 5 konut alıcı bulmuş oldu.
Kızılırmak, Merkez, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerindeki diğer projelerde ise satışlar devam ediyor. Buna göre Kızılırmak'ta 19, Merkez ilçedeki diğer projede 27, Şabanözü'nde 23 ve Yapraklı'da 9 konut için başvurular sürüyor. Çankırı genelinde kalan projelerde toplam 78 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Çorum genelinde toplam 157 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Çorum'daki en büyük proje 50 konutla İskilip ilçesinde yer alırken, Bayat'ta 44, Osmancık'ta 41 ve Sungurlu'da 22 konut için satışlar devam ediyor.
Denizli genelinde toplam 319 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt ve Pamukkale ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Denizli'deki en büyük proje 108 konutla Acıpayam ilçesinde yer alırken, Bekilli'de 98, Beyağaç'ta 56 ve Bozkurt'ta 19 konut için satışlar devam ediyor. Pamukkale ilçesindeki üç ayrı projede ise toplam 38 konut vatandaşların başvurusuna açık durumda. Böylece Denizli genelinde satışa sunulan toplam 319 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyenler için süreç devam ediyor.
Düzce genelinde toplam 130 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Düzce'deki en büyük proje 48 konutla Gümüşova ilçesinde yer alırken, Gölyaka'da 43, Çilimli'de 20 ve Kaynaşlı'da 19 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Düzce genelinde satışa sunulan toplam 130 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç devam ediyor.
Edirne genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Edirne'deki projelerine yoğun ilgi gösterilirken, ilk tükenen projeler de belli oldu. Enez ilçesinde satışa sunulan 29 konut ile Merkez ilçedeki 41 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 70 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde bulunuyor. Süloğlu'nda 34, Uzunköprü'de ise 23 konut için başvurular sürüyor. Edirne genelinde kalan 57 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ederken, kampanyaya olan ilgi de sürüyor.
Elazığ genelinde toplam 31 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Ağın, Arıcak ve Baskil ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Elazığ'daki projeler arasında Ağın ilçesinde 11, Arıcak ilçesinde 9 ve Baskil ilçesinde 11 konut satışta bulunuyor. Böylece kent genelinde satışa sunulan toplam 31 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç devam ediyor.
Erzurum genelinde toplam 21 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Oltu ve Pasinler ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmuyor.
Erzurum'daki projeler arasında Pasinler ilçesinde 12, Oltu ilçesinde ise 9 konut satışta bulunuyor. Böylece kent genelinde satışa sunulan toplam 21 konut için başvurular sürmekte.
Erzincan genelinde toplam 37 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Çayırlı ve İliç ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Erzincan'daki en büyük proje 19 konutla İliç ilçesindeki İbrahim Çeçen Mahallesi'nde yer alırken, yine İliç'teki diğer projede 12 ve Çayırlı ilçesinde 6 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Erzincan genelinde satışa sunulan toplam 37 konut için başvurular sürüyor.
Eskişehir genelinde toplam 565 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Günyüzü ve Odunpazarı ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmuyor.
Eskişehir'deki en büyük konut stoku Odunpazarı ilçesinde yer alıyor. Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki iki ayrı projede toplam 499 konut satışta bulunurken, Günyüzü ilçesinde ise 66 konut için başvurular devam ediyor. Böylece Eskişehir genelinde satışa sunulan toplam 565 konut için başvurular sürüyor.
Gaziantep genelinde toplam 7 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Araban ilçesindeki Dumlupınar (Yeni Altıntaş) Mahallesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Giresun genelinde toplam 38 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu/Emecen Mahallesi 3. Etap projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Giresun'daki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Bulancak ilçesinde yer alırken, projede 31 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 olmak üzere toplam 38 konut bulunuyor. Başvurular devam ederken, kurasız açık satış yöntemiyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç sürüyor.
Gümüşhane genelinde toplam 44 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Arzular Kabaköy Beldesi 2. Etap projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Gümüşhane'deki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Merkez ilçede yer alırken, projede 34 adet 2+1 ve 10 adet 3+1 olmak üzere toplam 44 konut bulunuyor.
Hakkari genelinde toplam 86 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Yüksekova ilçesindeki Güçlü Mahallesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Hakkari'deki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Yüksekova ilçesinde yer alırken, projede 68 adet 2+1 ve 18 adet 3+1 olmak üzere toplam 86 konut bulunuyor.
Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde satışa sunduğu projelerde başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler kampanyanın en yüksek konut sayılarına sahip illeri arasında yer alıyor.
Hatay'daki en büyük proje, İskenderun ilçesinin Cebike Mahallesi'nde yer alan 6. Etap projesi olarak öne çıkıyor. Bu projede tek başına 787 konut satışa sunulurken, yine İskenderun'daki 5. Etap projesinde 129 konut bulunuyor. Arsuz ilçesinde 192, Payas ilçesindeki iki ayrı projede ise toplam 132 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Hatay genelinde satışa sunulan toplam 1.240 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç devam ediyor.
Isparta genelinde toplam 176 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Isparta'daki projelerine ilgi sürerken, kentte ilk tükenen proje de belli oldu. Merkez ilçedeki Kuleönü Beldesi Yenicami Mahallesi projesinde satışa sunulan 16 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 16 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Aksu, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde bulunuyor. Aksu ilçesinde 52, Gelendost'ta 16 ve Yalvaç'ta 92 konut için başvurular sürüyor. Özellikle Yalvaç ilçesindeki proje, kentte satışta bulunan en büyük proje olarak öne çıkıyor. Isparta genelinde kalan 160 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
İzmir genelinde toplam 306 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin İzmir projelerine yoğun ilgi gösterilirken, Bayraklı ilçesindeki beş ayrı projede satışa sunulan tüm konutlar kısa sürede alıcı buldu. Rezerv Alan 3, 5, 6, 7 ve 8. etap projelerinde yer alan toplam 225 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 225 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Selçuk ilçesinde bulunuyor. Zafer Mahallesi'ndeki üç ayrı projede toplam 81 konut için başvurular sürerken, kampanya kapsamında İzmir'de satışta kalan tüm konutlar Selçuk'ta yer alıyor.
Kahramanmaraş genelinde toplam 1073 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Afşin ve Elbistan ilçelerinde satışa sunduğu projelerde başvuru süreci devam ediyor. Kent, kampanya kapsamında satışa çıkarılan konut sayısıyla dikkat çeken iller arasında yer alırken, şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmuyor.
Karabük genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Karabük'teki en büyük proje 90 konutla Eskipazar ilçesindeki Kapucular Mahallesi 3. Etap projesi olurken, Safranbolu ilçesindeki Akçasu Mahallesi projesinde 37 konut satışta bulunuyor. Böylece Karabük genelinde satışa sunulan toplam 127 konut için başvurular sürüyor.
Karaman genelinde toplam 120 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Akçaşehir Beldesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Karaman'daki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Akçaşehir Beldesi'nde yer alırken, projede 81 adet 2+1 ve 39 adet 3+1 olmak üzere toplam 120 konut bulunuyor.
Kars genelinde toplam 48 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçedeki Karacaören Mahallesi'nde yer alan iki ayrı projede satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Kars'taki projelerden birinde 7, diğerinde ise 41 konut satışta bulunuyor. Böylece Karacaören Mahallesi'ndeki iki ayrı projede toplam 48 konut için başvurular devam ediyor.
Kastamonu genelinde toplam 28 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Ağlı ilçesindeki Merkez Mahallesi 3. Etap projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Kastamonu'daki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Ağlı ilçesinde yer alırken, projede 21 adet 2+1 ve 7 adet 3+1 olmak üzere toplam 28 konut bulunuyor. Başvurular devam ederken, kurasız açık satış yöntemiyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için süreç sürüyor.
Kayseri genelinde toplam 104 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Akkışla, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Kayseri'deki en büyük proje 39 konutla Develi ilçesinde yer alırken, Akkışla'da 27, Yahyalı'da 28 ve Yeşilhisar'da 10 konut için satışlar devam ediyor. Böylece Kayseri genelinde satışa sunulan toplam 104 konut için başvurular sürüyor.
Kırıkkale genelinde toplam 85 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Kırıkkale'deki projelerine ilgi sürerken, ilk tükenen proje de belli oldu. Bahşılı ilçesinde satışa sunulan 5 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 5 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Çelebi ve Delice ilçelerinde bulunuyor. Çelebi ilçesinde 14, Delice ilçesinde ise 66 konut için başvurular sürüyor. Özellikle Delice'deki proje, kentte satışta bulunan en büyük proje olarak öne çıkıyor. Kırıkkale genelinde kalan 80 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Kırşehir genelinde toplam 220 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Kaman ve Merkez ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Kırşehir'deki en büyük proje 175 konutla Merkez ilçesindeki Özbağ Beldesi projesi olurken, Kaman ilçesinde 45 konut için satışlar devam ediyor.
Kırklareli genelinde toplam 139 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Kofçaz, Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Kırklareli'ndeki en büyük proje 50 konutla Kofçaz ilçesinde yer alırken, Lüleburgaz'daki iki ayrı projede toplam 75 konut satışta bulunuyor. Pınarhisar ilçesinde ise 14 konut için başvurular devam ediyor. Böylece Kırklareli genelinde satışa sunulan toplam 139 konut için başvurular sürüyor.
Kocaeli genelinde toplam 423 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Kocaeli projelerine yoğun ilgi gösterilirken, ilk tükenen projeler de belli oldu. Derince ilçesindeki 51 konutun tamamı satılırken, Gebze'de satışa sunulan 69 konut ve İzmit'teki 108 konutluk proje de alıcı buldu. Böylece kentte şu ana kadar en az 228 konut satılmış oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise İzmit ilçesinde bulunuyor. Sekbanlı-Sepetçi Mahallesi'ndeki iki ayrı projede toplam 195 konut için başvurular sürüyor. Kocaeli genelinde satışta kalan konutların tamamı İzmit'te yer alırken, kampanya kapsamında vatandaşların konut sahibi olabilmesi için süreç devam ediyor.
Konya genelinde toplam 958 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Konya'daki projelerine yoğun ilgi gösterilirken, ilk tükenen proje de belli oldu. Beyşehir ilçesinde satışa sunulan 16 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 16 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Akşehir, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Selçuklu, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bulunuyor. Kentteki en büyük proje 205 konutla Selçuklu ilçesinde yer alıyor. Böylece Konya genelinde satışta kalan 942 konut için süreç devam ediyor.
Kütahya genelinde toplam 127 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Kütahya projelerine ilgi sürerken, ilk tükenen proje de belli oldu. Gediz ilçesinde satışa sunulan 22 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 22 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Domaniç, Dumlupınar ve Hisarcık ilçelerinde bulunuyor. Domaniç'te 17, Dumlupınar'da 53 ve Hisarcık'ta 35 konut için başvurular sürüyor. Kütahya genelinde satışta kalan 105 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ederken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyenler için süreç sürüyor.
Malatya genelinde toplam 1.000 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi'nde yer alan yedi ayrı projede satış süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler kampanyanın en yüksek konut sayılarına sahip illeri arasında yer alıyor.
Manisa genelinde toplam 115 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Manisa projelerine ilgi sürerken, ilk tükenen proje de belli oldu. Salihli ilçesindeki Durasıllı Mahallesi'nde satışa sunulan 3 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 3 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Salihli ve Soma ilçelerinde bulunuyor. Salihli'deki 2. Etap projesinde 62, Soma ilçesindeki Cinge Mahallesi projesinde ise 50 konut için başvurular sürüyor. Manisa genelinde satışta kalan 112 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ediyor.
Mardin genelinde toplam 452 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Artuklu ilçesindeki Nur Mahallesi'nde yer alan iki ayrı projede satış süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Mardin'deki en büyük proje 342 konutla Nur Mahallesi 2. Etap projesi olurken, aynı mahalledeki 1. Etap projesinde de 110 konut satışta bulunuyor. Böylece Artuklu ilçesindeki iki projede toplam 452 konut için başvurular sürüyor.
Mersin genelinde toplam 256 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Mersin projelerine ilgi sürerken, ilk tükenen proje de belli oldu. Akdeniz ilçesindeki Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında satışa sunulan 45 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 45 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Mut ve Silifke ilçelerinde bulunuyor. Mut ilçesindeki Deveci Mahallesi projesinde 54, Silifke ilçesindeki Esenbel Mahallesi projesinde ise 157 konut için başvurular sürüyor. Özellikle Silifke'deki proje, kentte satışta bulunan en büyük proje olarak öne çıkıyor.
Muğla genelinde toplam 97 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılmıştı. TOKİ'nin Milas ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi 2. Etap projesinde satışa sunulan konutlara yoğun ilgi gösterildi. Projede yer alan 97 konutun tamamı satılarak alıcılarını buldu.
Böylece Muğla, TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü kurasız açık satış kampanyasında satışları tamamlanan iller arasına katıldı. Milas ilçesindeki projede satışa sunulan tüm konutların tükenmesiyle birlikte kentte açık satış kapsamında başvuruya açık konut kalmadı. Kampanyanın başladığı 15 Haziran'dan bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projelerden biri olan Muğla'da, satışa çıkarılan 97 konutun tamamı kısa sürede sahiplerini bulmuş oldu.
Muş genelinde toplam 147 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ilçesindeki Kepenek Mahallesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Nevşehir genelinde toplam 217 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Derinkuyu, Kozaklı, Merkez ve Ürgüp ilçelerinde satışa sunduğu projelere ilgi sürerken, ilk tükenen proje de belli oldu. Merkez ilçesine bağlı Sulusaray Beldesi'nde satışa sunulan 42 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 42 konut alıcı bulmuş oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Derinkuyu, Kozaklı, Merkez ve Ürgüp ilçelerinde bulunuyor. Ürgüp ilçesindeki proje 103 konutla kentin en büyük satış noktası olarak öne çıkarken, Kozaklı'da 47, Derinkuyu'da 15 ve Merkez ilçesindeki Kapucubaşı Mahallesi projesinde 10 konut için başvurular sürüyor.
Rize genelinde toplam 5 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılmıştı. TOKİ'nin Muradiye ilçesindeki Yeşildere Mahallesi projesinde satışa sunulan konutlara yoğun ilgi gösterildi. Projede yer alan 5 konutun tamamı satılarak alıcılarını buldu.
Böylece Rize, TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü kurasız açık satış kampanyasında satışları tamamlanan iller arasına katıldı. Muradiye ilçesindeki projede satışa sunulan tüm konutların tükenmesiyle birlikte kentte açık satış kapsamında başvuruya açık konut kalmadı.
Sakarya genelinde toplam 20 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılmıştı. TOKİ'nin Arifiye ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi projesinde satışa sunulan konutlara yoğun ilgi gösterildi. Projede yer alan 20 konutun tamamı satılarak alıcılarını buldu.
Böylece Sakarya, TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü kurasız açık satış kampanyasında satışları tamamlanan iller arasına katıldı. Arifiye ilçesindeki projede satışa sunulan tüm konutların tükenmesiyle birlikte kentte açık satış kapsamında başvuruya açık konut kalmadı.
Samsun genelinde toplam 684 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin 19 Mayıs, Atakum, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde satışa sunduğu projelerde başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler kampanyanın dikkat çeken konut stoklarından birini oluşturuyor.
Samsun'daki en büyük proje 296 konutla Atakum ilçesindeki Kamalı Mahallesi 1. Etap projesi olurken, yine Atakum'daki 2. Etap projesinde 144 konut satışta bulunuyor. Ayrıca 19 Mayıs ilçesinde 123, Çarşamba'da 83 ve Ladik'te 38 konut için başvurular devam ediyor.
Siirt genelinde toplam 294 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Merkez ve Tillo ilçelerinde satışa sunduğu projelerde başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Siirt'teki en büyük proje 218 konutla Merkez ilçesindeki Evren Mahallesi'nde yer alırken, Tillo ilçesindeki Fakirullah Mahallesi projesinde 76 konut satışta bulunuyor. Böylece Siirt genelinde satışa sunulan toplam 294 konut için başvurular sürüyor.
Sivas genelinde toplam 203 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Altınyayla, Gemerek, Kangal, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde satışa sunduğu projelere ilgi sürerken, kentte ilk tükenen proje de belli oldu. Suşehri ilçesinde satışa sunulan 32 konutun tamamı satıldı. Böylece kentte şu ana kadar en az 32 konut alıcı bulmuş oldu.
Sivas genelinde satışta kalan 171 konut vatandaşların tercihine sunulmaya devam ederken, kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyenler için süreç sürüyor.
Şırnak genelinde toplam 275 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin İdil ilçesindeki Dirsekli Mahallesi projesinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor.
Şırnak'taki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar İdil ilçesinde yer alırken, projede 227 adet 2+1 ve 48 adet 3+1 olmak üzere toplam 275 konut bulunuyor.
Tekirdağ genelinde toplam 424 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Tekirdağ projelerine yoğun ilgi gösterilirken, ilk tükenen projeler de belli oldu. Çorlu ilçesindeki dört ayrı projede satışa sunulan toplam 13 konutun tamamı satılırken, Süleymanpaşa ilçesindeki 89 konutluk proje de alıcı buldu. Böylece kentte şu ana kadar en az 102 konut satılmış oldu.
Satışların devam ettiği projeler ise Çorlu, Muratlı ve Saray ilçelerinde bulunuyor. Çorlu'daki üç ayrı projede toplam 223 konut için başvurular sürerken, Muratlı'da 50 ve Saray'da 49 konut satışta bulunuyor.
Tokat genelinde toplam 59 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Erbaa ve Turhal ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Tokat'taki en büyük proje 39 konutla Erbaa ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'nde yer alırken, Turhal ilçesindeki Kayacık Mahallesi projesinde 20 konut satışta bulunuyor.
Van genelinde toplam 161 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Erciş ve Gürpınar ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan projeler vatandaşların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Van'daki en büyük proje 150 konutla Erciş ilçesinde yer alırken, Gürpınar ilçesindeki Kığızı Mahallesi projesinde 11 konut satışta bulunuyor. Böylece Van genelinde satışa sunulan toplam 161 konut için başvurular sürüyor.
Yozgat genelinde toplam 216 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Boğazlıyan, Merkez, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde satışa sunduğu konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmuyor.
Yozgat'taki en büyük proje 90 konutla Boğazlıyan ilçesindeki Bahariye Mahallesi'nde yer alırken, Sorgun ilçesindeki Doğankent Mahallesi projesinde 54, Merkez ilçedeki Eski Pazar 2. Mıntıka Mahallesi projesinde 40 ve Şefaatli ilçesindeki İnceşehir Mahallesi projesinde 32 konut satışta bulunuyor.
ZONGULDAK TOKİ GÜNCEL SATIŞ DURUMU
Zonguldak genelinde toplam 19 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açıldı. TOKİ'nin Karaman Belediyesi sınırları içerisinde hayata geçirilen projede satışa sunulan konutlarda başvuru süreci devam ediyor. Kent genelinde şu ana kadar tüm konutları tükenen bir proje bulunmazken, satışa çıkarılan konutlar vatandaşların tercihine sunulmayı sürdürüyor. Zonguldak'taki kampanya kapsamında satışa sunulan tüm konutlar Karaman Belediyesi projesinde yer alırken, projede 19 adet 2+1 konut bulunuyor.