TOKİ AÇIK SATIŞTA İL İL SON TABLO

TOKİ tarafından 64 ilde toplam 20 bin konut için başlatılan kurasız açık satış kampanyasında süreç devam ediyor. 15 Haziran 2026 tarihinde başlayan satışlarda bazı il ve ilçelerdeki konutlar kısa sürede alıcı bulurken, çok sayıda projede başvurular halen sürüyor. Kampanya kapsamında satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Böylece vatandaşların konut sahibi olabilmesi için tanınan sürenin tamamlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kaldı.

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle yürüttüğü kampanyada ön başvuru şartı, gelir kriteri ve ikamet zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kampanya şartlarını taşıyan vatandaşlar, yaşadıkları şehirden bağımsız olarak satışa sunulan konutlara başvuruda bulunabiliyor. Örneğin Ankara'da ikamet eden bir vatandaş Bursa'daki, İzmir'de yaşayan bir vatandaş ise başka bir ildeki projeden konut satın alabiliyor.

Açık satış uygulamasında konutlar kura ile değil, başvuru sırasına göre satılıyor. Başvurusunu tamamlayarak gerekli peşinat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar konut sahibi olabiliyor. Başvurular proje bazında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla kabul edilirken, hangi proje için hangi bankaya müracaat edilmesi gerektiği bilgisi TOKİ'nin resmi satış ekranında yer alıyor.

Satışların başlamasının ardından bazı projelerdeki tüm konutlar satılırken, birçok il ve ilçede satış süreci devam ediyor. TOKİ'nin satış listesi güncellendi. İşte TOKİ'nin 64 ilde yürüttüğü 20 bin konutluk kampanyada il il güncel satış durumu...