LPG ithalatı azaldı

23.03.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 246 bin 25 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 246 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 17,6 azalarak 53 bin 406 ton oldu.

Altında sert fren! Kritik uyarı: Düşüş derinleşebilir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında sert fren! Kritik uyarı: Düşüş derinleşebilirHaberi Görüntüle

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Borsada bazı işlemler için limit düzenlemesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBorsada bazı işlemler için limit düzenlemesiHaberi Görüntüle

SATIŞLARDA OTO GAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise yüzde 9,4 artarak 84 bin 649 ton olarak gerçekleşti. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 292 bin 849 ton olarak hesaplandı. Satışlarda yüzde 81,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPetrol fiyatları bugün kaç dolar?Haberi Görüntüle
Demir Kubbe sırları birkaç yüz dolar!
Savaşın 24. gününde Orta Doğu ateş çemberi! İran'dan misilleme yağmuru, İsrail'den şok ABD itirafı: 'Ortadan kaldıracaklar'
Katar’daki ASELSAN şehitlerinin sırrı...
Madrid derbisi nefes kesti, Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı!
Evde sabun paketleme tuzağı! Sosyal medyadan ulaştılar, parça parça para istediler
2 saat telefonda konuştu, 2 milyonluk altınından oldu: ‘Beynimi yediler’
78 yaşında Boğaz’ın buz gibi sularına giriyor! Yaz kış yüzen adam ilaç kullanmıyor
‘Üç harfliler kovalıyor’ dedi, 112’yi aradı! Gerçek bambaşka çıktı