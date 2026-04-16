Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
LPG ithalatı şubatta arttı

16.04.2026 - 09:12 | Son Güncellenme:

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,98 artarak 245 bin 958 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 6,20 artarak 62 bin 527 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Suriye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, KKTC, Marshall Adaları, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

SATIŞLARDA OTO GAZ İLK SIRADA

LPG üretimi ise yüzde 0,84 azalarak 80 bin 409 ton olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 269 bin 583 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,82 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,63 ile tüplü LPG ve yüzde 3,55 ile dökme LPG satışları izledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı