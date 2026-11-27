LPG'li araç sahiplerinin uzun süredir karşılaştığı kapalı otoparklara giriş kısıtlamasına ilişkin önemli ayrıntılar belli oldu. 27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Bina Yangın Yönetmeliği, LPG ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemi bulunan araçların otopark kullanımına ilişkin hükümleri yeniden düzenledi.

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Yeni yönetmelikte kapalı otoparklara yönelik genel yasak korunurken belirli koşulları sağlayan alışveriş merkezleri için özel bir istisna öngörüldü.

Buna göre LPG'li araçlar, gerekli teknik standartları karşılayan, TSE belgesi alan ve mahalli itfaiyenin uygun görüşünü bulunan AVM kapalı otoparklarına kabul edilebilecek.

Ancak bütün alışveriş merkezlerinin kapalı otoparkları LPG'li araçlara otomatik olarak açılmayacak. İşletmelerin ilgili güvenlik şartlarını yerine getirmesi gerekecek.

LPG'Lİ ARAÇLAR AVM OTOPARKLARINA GİREBİLECEK Mİ?

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Bina Yangın Yönetmeliği'nin 60'ıncı maddesinde LPG ve CNG yakıt sistemli araçların kapalı otoparklara girişine yönelik genel sınırlama yer alıyor.

Düzenlemeye göre söz konusu araçlar, normal şartlarda kapalı otoparklara alınmayacak. Ancak 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM'lerin kapalı otoparkları için istisna uygulanabilecek.

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Bu istisnadan yararlanabilmek için otoparkın TS 9881 standardına uygun olması ve gerekli izinleri alması şartı aranacak. Dolayısıyla LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi, hem aracın hem de otoparkın belirlenen koşulları karşılamasına bağlı olacak.

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TSE BELGESİ VE İTFAİYE ONAYI ŞART

LPG'li araç kabul etmek isteyen AVM kapalı otoparklarının yerine getirmesi gereken ilk koşul, ilgili teknik standartlara uygunluk olacak.

Yönetmeliğe göre bu otoparklar, TS 9881 standardında belirtilen Tip 1 ticari faaliyet amaçlı park yerlerine ilişkin kuralları karşılamak zorunda.

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Ayrıca Türk Standardları Enstitüsünden hizmet yeterlik belgesi alınması gerekecek. Bununla birlikte mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşü de zorunlu olacak. Bu koşulları karşılamayan AVM kapalı otoparklarının LPG'li araç kabul etmesine izin verilmeyecek.

OTOPARK GİRİŞİNE 90X60 SANTİMETRELİK TABELA ASILACAK

Yeni düzenleme kapsamında LPG'li araçların kabul edileceği kapalı otoparkların girişlerinde özel bir bilgilendirme tabelası bulunacak.

Otoparkların araç giriş kısmına, TS 9881'e uygunluk işaretini içeren en az 90x60 santimetre boyutlarında tabela yerleştirilecek.

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Tabela, sürücülerin giriş sırasında rahatlıkla görebileceği bir noktada bulunacak. Böylece LPG'li araç sahipleri, otoparkın söz konusu araçlar için gerekli standartları sağlayıp sağlamadığını girişteki işaret üzerinden anlayabilecek.

Ancak tabelanın bulunması tek başına yeterli olmayacak. Otoparkın diğer teknik ve idari koşulları da karşılaması gerekecek.

LPG'Lİ ARAÇLAR İÇİN BODRUM KAT SINIRLAMASI

AVM otoparklarında LPG'li araçların park edebileceği alanların konumu da yeni yönetmelikte açıkça belirtildi. Buna göre LPG'li araçların kabul edileceği kapalı otopark bölümleri, birinci bodrum kattan daha aşağıdaki katlarda bulunamayacak.

Ayrıca LPG'li araçlara ayrılan otopark alanlarının ve bu alanların giriş-çıkışlarının, diğer araçların kullandığı otopark bölümlerinden ayrı şekilde düzenlenmesi gerekecek.

Bu şartla LPG'li araçların park edeceği alanların diğer bölümlerden ayrılması hedefleniyor.

Dolayısıyla gerekli belgeleri bulunan bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki bütün katlar LPG'li araçların kullanımına açılmayacak.

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GAZ ALGILAMA VE ÖZEL HAVALANDIRMA SİSTEMİ ZORUNLU

LPG'li araçlara izin verilen kapalı otoparklarda yangın ve gaz kaçağı risklerine karşı özel teknik önlemler uygulanacak. Yönetmelik kapsamında otoparkların elektrik ve havalandırma tesisatlarının kıvılcım güvenlikli, yani ex-proof özellikte olması şartı getirildi.

Havalandırma sisteminin yer seviyesinde birikebilecek LPG gazını algılayan cihazlara bağlı olarak otomatik çalışabilmesi gerekecek.

Ayrıca sistemin, biriken gazın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilecek kapasitede kurulması zorunlu olacak.

Bu düzenlemeyle LPG gazının kapalı alanlarda birikmesinden kaynaklanabilecek güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

OTOPARK ZEMİNİNDE IZGARA KULLANILAMAYACAK

Düzenlemede LPG'li araçların kabul edileceği otoparkların drenaj sistemlerine ilişkin de özel şartlar bulunuyor.

Buna göre zeminlerde uygun eğim verilerek suyun tahliye edilmesini sağlayacak dere sistemi oluşturulacak. Ancak bu bölümlerde ızgara sistemi kullanılmasına izin verilmeyecek.

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Dere sisteminin tahliye noktalarında ise gaz geçişini engelleyecek sifonlu rögarlar bulunması gerekecek.

Söz konusu şartlar, otoparkın yalnızca araç girişine ilişkin değil, fiziki altyapısına yönelik de önemli yükümlülükler getiriyor.

LPG'Lİ ARAÇLARIN RUHSAT VE MUAYENESİ KONTROL EDİLECEK

AVM kapalı otoparkının gerekli izinleri alması, bütün LPG'li araçların bu alanlara giriş yapabileceği anlamına gelmeyecek.

Yönetmeliğe göre otoparka kabul edilecek araçların tescil belgesinde LPG'li olduklarının belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca araçların geçerli muayeneye sahip olması şartı aranacak.

Otoparkta görevli yetkilendirilmiş personel, araç giriş ve çıkışlarında bu koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecek.

Ruhsatında LPG yakıt sistemi kayıtlı olmayan veya geçerli araç muayenesi bulunmayan araçların, izinli otoparklara dahi kabul edilmesine izin verilmeyecek.

AVM OTOPARKLARINA YILLIK DENETİM

Yeni düzenleme, LPG'li araçları kabul eden otoparkların denetlenmesine ilişkin sorumlulukları da belirliyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler, bu kapsamdaki otoparkların kayıtlarını tutacak. Ayrıca söz konusu otoparklar her yıl denetlenecek veya yetkili idareler tarafından denetlettirilecek. Böylece LPG'li araçlara hizmet veren kapalı otoparkların gerekli güvenlik standartlarına uygunluğu düzenli şekilde kontrol edilecek.

LPG'Lİ ARAÇLARIN AVM OTOPARKINA GİRMESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Yeni yönetmelik kapsamında öne çıkan koşullar şöyle:

Otoparkın TS 9881 Tip 1 standardına uygun olması ve TSE hizmet yeterlik belgesi ile itfaiye uygun görüşünü alması. Girişte en az 90x60 santimetrelik uygunluk tabelası bulunması. LPG'li araçlara ayrılan alanların birinci bodrum kattan daha aşağıda olmaması ve ayrı giriş-çıkış düzeninin sağlanması. Kıvılcım güvenlikli elektrik tesisatı, gaz algılama ve otomatik havalandırma sisteminin bulunması. Zeminde ızgara kullanılmaması ve gaz geçişini önleyen sifonlu rögarların yer alması. Araçların ruhsatında LPG kaydı bulunması ve geçerli muayeneye sahip olması.

Bu koşulların sağlanması halinde AVM kapalı otoparklarında LPG'li araçlar için özel izin uygulanabilecek.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Bina Yangın Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 1 Ocak 2028 olarak belirlendi.

Bu nedenle yeni yönetmelikte yer alan hükümler belirtilen tarihte uygulanmaya başlanacak.

LPG'li araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntı ise düzenlemenin bütün kapalı otoparklara koşulsuz giriş hakkı tanımaması.

Genel yasak devam ederken yalnızca gerekli standartları karşılayan ve izinleri bulunan alışveriş merkezi kapalı otoparkları için istisna uygulanabilecek.