Lufthansa'da pilotlardan yeni grev ilanı

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit'ten (VC) yapılan açıklamada, ana şirket Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo ve Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların 16 Nisan Perşembe yerel saatle 00.01'den 17 Nisan Cuma günü saat 23.59'a kadar iş bırakacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Eurowings bünyesindeki pilotların ise 16 Nisan Perşembe günü 24 saatlik grev yapacağı belirtildi. Almanya kalkışlı uçuşları büyük ölçüde etkileyecek grevde Orta Doğu varışlı seferler ise bölgedeki hassas durum nedeniyle kapsam dışında tutuldu.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, işverenin emeklilik sistemleri ve toplu iş sözleşmesi konularında kabul edilebilir bir teklif sunmadığını belirterek, "Durum kilitlenmiş vaziyette. Sürecin bağımsız bir ara bulucu aracılığıyla çözülmesi için tahkim usulünü öneriyoruz." dedi. Lufthansa yönetimi ise tüm konuların ele alınması şartıyla ara buluculuk teklifine açık olduklarını bildirdi.

Haberin Devamı

KABİN GÖREVLİLERİ DE EYLEMDE

Pilotların yanı sıra Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu sendikasına bağlı yaklaşık 20 bin kabin görevlisinin de greve katılmasıyla, Frankfurt ve Münih gibi ana merkezlerde uçuş trafiği felç oldu. Sadece hafta başından bu yana binlerce sefer iptal edildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Grev dalgası, Lufthansa'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Başbakan Friedrich Merz'in katılması beklenen resmi törenleri de gölgede bıraktı. Sendikaların, kutlamaların yapıldığı şirket merkezi önünde geniş katılımlı protestolar düzenlemesi bekleniyor.