Maaş için numaradan boşananlara Yargıtay'dan kötü haber: Komşular ve muhtarlar dinlenecek

Yetim aylığı alırken boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı gerekçesiyle aylığı kesilen bir kadının açtığı dava, Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, değerlendirmede boşanmanın hangi amaçla gerçekleştiğine değil, eski eşlerin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılması gerektiğine dikkat çekti.

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AYLIĞI KESİLDİ, SGK’YA DAVA AÇTI

Davacı kadın, 2001 yılında eşinden boşandığını ve 2002’de hayatını kaybeden babası üzerinden yetim aylığı aldığını belirtti. SGK ise eski eşiyle fiilen birlikte yaşadığının tespit edildiği gerekçesiyle 26 Ekim 2008’de aylığını kesti ve yersiz ödemeleri borç olarak kaydetti.

Kadının bu işlemin iptali için açtığı ilk dava reddedildi. 2022 yılında yeniden aylık bağlanması talebiyle SGK’ya başvuran kadın, olumsuz yanıt üzerine tekrar İş Mahkemesi’ne başvurdu. Kurum işleminin iptalini ve ödenmeyen aylıkların yasal faiziyle birlikte kendisine verilmesini istedi.

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MAHKEME AYLIĞIN YENİDEN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

SGK, davacının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının belirlendiğini savunarak davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi ise kadının başvurusunu haklı buldu.

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Mahkeme, SGK’nın 12 Ağustos 2022 tarihli ret işlemini iptal ederek yetim aylığının başvuru tarihinden itibaren ödenmesine hükmetti. Biriken aylıkların da yasal faiziyle birlikte davacıya verilmesine karar verdi.

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SGK’nın istinaf başvurusu reddedilince dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ne geldi.

BOŞANMANIN AMACI DEĞİL, BİRLİKTE YAŞAMAK BELİRLEYİCİ

Yargıtay, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemenin, boşanmanın amacına ilişkin bir ayrım içermediğini vurguladı.

Kararda, SGK’nın ve yargı organlarının boşanma iradesinin gerçek ya da samimi olup olmadığını araştırmasının gerekmediği belirtildi. Kesinleşmiş boşanma kararının, eşlerin gerçek iradesini yansıtıp yansıtmadığının sorgulanmaması gerektiği ifade edildi.

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Daireye göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008’den itibaren boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilerin, boşanma gerekçesi ne olursa olsun bağlanan gelir ve aylıklarının kesilmesi gerekiyor.

ADRESLER ARAŞTIRILACAK, KOMŞULAR DİNLENECEK

Yargıtay, somut davada yapılan emniyet araştırması ve dinlenen tanıkların anlatımlarıyla yetinilmesini yeterli bulmadı. Davacı ile eski eşinin nüfus kayıt sistemindeki adres bilgilerinin getirtilmesi, uyuşmazlık konusu dönemde bu adreslerde kimlerin yaşadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Birlikte yaşama durumunun kolluk araştırmasının yanı sıra muhtar, komşu, kapıcı ve yönetici gibi kişilerin ifadeleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE BOZDU

Daire, birlikte yaşama iddiası yeterince incelenmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi kararını kaldırdı ve ilk derece mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu.

Davada, gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra elde edilen bulgulara göre yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi.