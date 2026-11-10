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Madencilik sektöründen 6,1 milyar dolarlık ihracat

10.11.2026 - 11:07 | Son Güncellenme:

#Madencilik İhracatı#Ekonomi#İhracat Artışı

Madencilik ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak 6 milyar 98 milyon 835 bin dolara ulaştı.

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Madencilik sektöründen 6,1 milyar dolarlık ihracat

 Söz konusu dönemde 209 ülkeye 6 milyar 98 milyon 835 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı bu dönemde yüzde 2,6 oldu.

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Ocak-ekim döneminde madencilik ürünleri ihracatında en fazla dış satım yapılan ülke Çin oldu. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarak 1 milyar 919 milyon 35 bin dolara yükseldi.

ÇİN, TEK BAŞINA MADENCİLİK ÜRÜNLERİ İHRACATININ YAKLAŞIK YÜZDE 31,5'İNİ OLUŞTURDU

Çin'i 490 milyon 396 bin dolarla ABD, 413 milyon 896 bin dolarla Bulgaristan, 292 milyon 793 bin dolarla İspanya ve 262 milyon 193 bin dolarla Hindistan takip etti.

Öte yandan Çin'e yapılan madencilik ürünleri ihracatındaki yaklaşık 621 milyon dolarlık artış, sektörün toplam ihracat büyümesinde belirleyici rol oynadı. Çin, tek başına madencilik ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 31,5'ini oluşturdu.

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Söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği madencilik ürünleri ihracatının 1 milyar 720 milyon 359 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yüzde 28,2'sine karşılık geldi.

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İstanbul'u 1 milyar 327 milyon 59 bin dolarla Ankara, 335 milyon 829 bin dolarla Elazığ, 267 milyon 86 bin dolarla Denizli ve 265 milyon 881 bin dolarla İzmir takip etti.

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MADENCİLİK ÜRÜNLERİ İHRACATI DALGALI BİR SEYİR İZLEDİ

Madencilik ürünleri ihracatının aylık seyri incelendiğinde, yılın ilk 10 ayında dalgalı bir görünüm sergilemesine karşın geçen yılın aynı dönemine göre genel olarak daha güçlü bir performans kaydettiği görüldü.

Yılın ilk aylarında inişli çıkışlı bir seyir izleyen sektörün ihracatı, nisan ayında belirgin şekilde yükselirken mayısta geriledi. Haziran ayında yeniden ivme kazanan ihracat, yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sonraki aylarda ise görece istikrarlı bir seyir izlendi.

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MAYIS AYI DIŞINDA TÜM AYLARDA 2025 SEVİYELERİNİN ÜZERİNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yılın aylık verileri geçen yılın aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında, mayıs ayı dışında tüm aylarda 2025 seviyelerinin üzerinde ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Özellikle nisan ve haziran aylarında geçen yılın aynı aylarına göre belirgin artışlar kaydedilirken yılın ikinci yarısında da güçlü görünümünü koruyan sektör, eylül ve ekim aylarında birbirine yakın seviyelerde ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın son çeyreğinde ise kasım ayında gerileyen ihracatın aralıkta yeniden toparlandığı dikkati çekti.

 

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